Ein Wochenende der Superlative

Schönes Wetter und jede Menge Events. In Landsberg war an diesem Wochenende viel geboten. So sommerlich kann es in der Stadt bleiben, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Viele Landsberger jammern gern, meist darüber, dass in ihrer Stadt nichts los ist. Jetzt war mal in Landsberg viel geboten und was wurde gemacht, wieder gejammert. Heute konnte man oft auf Facebook lesen: es war zu viel (gleichzeitig) los und man musste bei den Essensständen anstehen. Also ehrlich: Wenn juckt es beim Tollwood-Festival in München, wenn man in Dreierreihen ansteht? Das ist dort völlig normal und die Food Trucks in Landsberg waren zwar ein wenig vom riesigen Ansturm am Samstag Abend überrascht, aber dafür gab es alles frisch gebrutzelt, egal ob vegetarisch oder für die Fleischliebhaber.

Ein Stadtbummel lohnte sich wirklich

Und eigentlich war es ein Wochenende, an dem alles passte. Das Wetter, die Events, die für jeden etwas boten. Autosalon auf der Waitzinger Wiese, Tattoo-Messe im Sportzentrum, Tag der offenen Tür beim SIP und mitten in der Altstadt waren die Food Trucks zu Gast, die für all die Menschen, die noch einen Stadtbummel machten, das Essen lieferten.

Es war schön anzusehen

Warum all diese Events ausgerechnet an diesem Wochenende (es war auch Florianitag) stattfinden mussten und nicht besser übers Jahr verteilt wurden? Tja, der Mai ist halt ein Sonnenmonat. Und anscheinend beachten einige Veranstalter den städtischen Veranstaltungskalender bei ihren Planungen nicht. Aber so viel Action in unserer kleinen Stadt, das war doch einfach mal schön anzusehen.

