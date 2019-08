vor 20 Min.

Einbrecher richtet mehr Schaden an als er Beute macht

Mehr Schaden angerichtet, als Beute geholt: Ein 30-jähriger Einbrecher ist in mehrere Objekte in Landsberg eingestiegen. Jetzt stand er in Augsburg vor Gericht.

Ein 30-Jähriger steigt in Landsberg in Kindergärten und in ein Vereinsheim ein. Die Strafakte des Mannes ist lang. Der Prozessauftakt verläuft kurios.

Von Klaus Utzni

Kurioser Auftakt im Prozess gegen einen Einbrecher, der im Landkreis Landsberg mehrere Taten verübt hat. Die Verhandlung vor dem Augsburger Schöffengericht begann mit einer im Prozessalltag seltenen Erkenntnis: Der psychiatrische Gutachter stellte fest, dass er mit dem ehrenamtlichen Richter die Schulbank gedrückt hat. Gleichzeitig – wie es der Zufall will – bekannte auch der Verteidiger Andreas Thomalla überrascht, er habe zusammen mit dem Gutachter Abitur gemacht. Juristisch gesehen, könnte also der Verdacht der Befangenheit aufkommen. Da alle drei Beteiligten keine Einwände hatten, konnte die Vorsitzende Richterin Susanne Scheiwiller nach einer entsprechenden Protokollierung den Prozess eröffnen.

Der Mann hat es vor allem auf Kindergärten abgesehen

Angeklagt war ein 30-jähriger Koch, dem Staatsanwalt Sebastian Konrad insgesamt sechs Einbrüche zwischen April und November 2018 in Landsberg zur Last legt. Bei denen wurde zwar nur wenig Beute gemacht, dafür wurden aber Sachschäden von über 2000 Euro angerichtet und große Betroffenheit bei den Geschädigten hinterlassen.

Ziel der Beutezüge waren nämlich die Kindergärten in der Hopfengartenstraße, der Ahornallee, der Akazienstraße und der Kindergarten „Heiliger Engel“, außerdem eine Einrichtung für junge Erwachsene der Diakonie und ein Sportheim. In allen Fällen hatte der Angeklagte Fenster aufgebrochen und dann die Räume nach Bargeld durchsucht. Mal fand er fünf Euro, mal 120, dazu noch Elektrogeräte und eine Flasche Schnaps. Gesamtwert der Beute: rund 750 Euro.

Der Angeklagte hat ein Alkoholproblem

Die Polizei war dem Angeklagten auf die Spur gekommen, weil er Finger- und Schuhabdrücke an den Tatorten hinterlassen hatte, die die Beamten Spuren aus zurückliegenden Fällen zuordnen konnten. Denn der Angeklagte war bereits mehrfach wegen Diebstählen und auch Körperverletzungen verurteilt worden, saß bereits mehrmals in Haft. Er machte nun im Prozess reinen Tisch. Sein Verteidiger Andreas Thomalla gab für seinen Mandanten zu Protokoll, es sei der Alkohol gewesen, der zu den Straftaten verleitet habe. „Mein Mandant hat ein Problem, er will aber aus dem Teufelskreis Alkohol herauskommen, weil er weiß, dass er sonst wieder rückfällig wird.“

So fällt das Urteil aus

Dem psychiatrischen Gutachter hat der Angeklagte erzählt, dass er bereits mit 13 Jahren zur Flasche gegriffen habe, der Konsum habe sich immer weiter gesteigert, er habe die Schule geschwänzt, später Probleme mit der Familie, am Arbeitsplatz und in Heimen bekommen. Die Einbrüche ordnete der Sachverständige unter dem Stichwort „Beschaffungskriminalität“ ein. Er schlug vor, den 30-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik zur Therapie unterzubringen. Dies beantragten in ihren Plädoyers auch Anklagevertreter und Verteidiger. Nach kurzer Beratung verurteilte das Schöffengericht den Koch zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten mit Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

