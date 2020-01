Eishockey: Landsberg wirft Peißenberg aus dem Rennen

Plus Die Landsberg Riverkings gewinnen ihr letztes Vorrundenspiel der Eishockey-Bayernliga gegen Peißenberg. Allerdings muss man dafür in die Verlängerung. Der erste Termin der nächsten Runde steht schon.

Der HC Landsberg seht in der Verzahnungsrunde mit der Oberliga. Eigentlich hätte den Riverkings eine Niederlage mit weniger als sechs Toren Unterschied gegen Peißenberg genügt. Doch Trainer Fabio Carciola und sein Team wollten mehr. Das zeigten sie vor 1385 Zuschauern von der ersten Minute an.

Es war ein hervorragendes erstes Drittel der Gastgeber, in dem sie dann auch den Grundstein für die 5:4-Sieg legten. Auch wenn der Erfolg erst in der Verlängerung eingefahren wurde: Verdient war er auf jeden Fall.

Hoch konzentriert begannen die Landsberger und zeigten vor allem im Defensivverhalten eine beeindruckende kämpferische und taktische Leistung. Vorne nutzte man dann auch die Torchancen. Daniel Menge bereitete das 1:0 durch Adriano Carciola (5.) perfekt vor. Erst in der 15. Minute hatten die Gäste die erste wirklich dicke Chance, aber Michael Güßbacher im Landsberger Tor reagierte hervorragend. Landsberg stand weiter hoch und das führte zum zweiten Treffer: Maximilian Raß fing einen Pass der Gäste ab, spielte Peißenbergs Keeper mustergültig aus und stellte auf 2:0.

Zwei Treffer innerhalb von 60 Sekunden

Im zweiten Drittel schien sich für Peißenberg ein Debakel anzubahnen. Innerhalb von einer Minute (24.) erhöhte Landsberg auf 4:0. Erst bediente Petr Machacek den völlig frei vor dem Tor stehenden Marc Krammer, der eiskalt versenkte, dann brachte Sven Curmann Dennis Sturm in Position. Peißenberg nahm seine Auszeit.

Und die zeigte Wirkung. Die Gäste wurden nun stärker – in der 27. fiel der Anschlusstreffer durch Höfler. Michael Güßbacher bekam nun im Gegensatz zum ersten Drittel einiges zu tun, musste in der 34. Minute aber noch mal hinter sich greifen. Nach einiger Diskussion gab der Schiedsrichter den Treffer von Peißenbergs Torjäger Novacek. Landsberg war nicht mehr so souverän, rettete aber mit viel Kampf den Vorsprung in die zweite Pause.

Die Gäste werden immer stärker

Peißenberg hatte sich aber noch nicht aufgegeben. Wenn es schon mit dem Einzug in die Verzahnungsrunde nichts mehr werden würde, dann wollten die Eishackler die Vorrunde zumindest mit einem Sieg beendet: Singer (49.) und Novacek (56.) schafften noch den Ausgleich,damit ging es in die Verlängerung. Und da war es Michael Fischer, der ein Solo mit einem Traumtor zum 5:4-Sieg für den HC Landsberg abschloss. Mit diesem Sieg ziehen die Riverkings als Tabellenfünfte in die Verzahnungsrunde ein.

Der Termin für das erste Spiel der Landsberger steht schon fast sicher fest: Am Freitag, 10. Januar, geht es ab 20 Uhr zu Hause gegen den Elften der Oberliga. Diese trägt am Dienstag ihren letzten Spieltag aus, an dem auch die Entscheidung fallen wird, ob Sonthofen, Weiden oder Selb das Schlusslicht Höchstadter EC in die Verzahnungsrunde begleiten muss.