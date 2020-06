vor 31 Min.

Fällt der Töpfermarkt in Dießen heuer ganz ins Wasser?

Plus Im Internet kursiert schon das Gerücht über eine Absage des Ausweichtermins für das Dießener Keramikfestival. Eine Entscheidung steht kurz bevor.

Von Gerald Modlinger

„Leider nun doch erst 2021 der nächste Töpfermarkt in unserem schönen Dießen“: Dieser Post schlug schon wenige Stunden nach der neuesten Corona-Lockerungs-Pressekonferenz der Staatsregierung auf Facebook auf. Allerdings: Die Sache ist durchaus noch nicht entschieden, heißt es derweil aus dem Dießener Rathaus. Am Mittwoch gab es aber weitere Nachrichten, die es eher unwahrscheinlich machen, dass der Töpfermarkt wie bislang angekündigt vom 10. bis 13. September stattfinden kann.

Voraussichtlich in der nächsten Woche werde es eine Entscheidung geben, kündigt Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer an. Viel Konkretes ist derzeit in Sachen Töpfermarkt nicht zu erfahren. Nachdem im Frühjahr alle Großveranstaltungen aus Infektionsschutzgründen untersagt worden waren, visierte man in Dießen als Ausweichtermin für den Töpfermarkt die vier Tage vom 10. bis 13. September an. Das wäre nur wenige Tage nach dem Auslaufen des derzeitigen Großveranstaltungsverbots. Das grundsätzliche Problem dabei ist für die Töpfermarkt-Verantwortlichen: Bislang ist wenig darüber bekannt, unter welchen Bedingungen dann wieder größere Menschenansammlungen möglich sind.

Sind Großveranstaltungen noch länger nicht erlaubt?

Und inzwischen erhob bei der Pressekonferenz am Dienstag Ministerpräsident Markus Söder auch die Forderung, das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen solle von den Ministerpräsidenten der Länder aber am Mittwoch über den 31. August hinaus verlängert werden. Am Mittwoch meldete die Deutsche Presse-Agentur mit Berufung auf eine mit anderen Bundesländern abgestimmte Beschlussvorlage Bayerns, dass Großveranstaltungen wie Volks- und Straßenfeste oder Kirmesveranstaltungen möglicherweise bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben sollen.

Doch als was ist der Töpfermarkt eigentlich zu verstehen? Als womöglich bis Ende Oktober weiterhin untersagte Veranstaltung oder gilt er als Markt, der auch jetzt ähnlich wie ein Wochenmarkt mit Maskentragen und Abstandhalten grundsätzlich zulässig wäre? Eine definitive Aussage der Staatsregierung, an die man sich gewandt habe, gibt es laut Springer derzeit dazu nicht. Und wäre der Dießener Töpfermarkt eine Großveranstaltung im Sinne eines Volksfestes? Jährlich kommen dazu zwischen Christi Himmelfahrt und dem darauffolgenden Sonntag ein Zehntausende Besucher in die Marktgemeinde. Das sind viele Menschen, andererseits rechnet Springer vor, hielten sich gleichzeitig wohl kaum mehr als 3000 Menschen in den Seeanlagen auf. Mit Bauzäunen und Zugangskontrollen könnte die Besucherzahl auch reduziert werden. „Theoretisch wären solche Auflagen zu steuern“, sagt Springer, „aber die Frage ist vor allem, macht das dann noch Spaß. Vielleicht nur 500 Leute auf dem Gelände und die Stände weiter auseinanderziehen, lustig ist das nicht.“ Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) bringt auch den betriebswirtschaftlichen Aspekt ein: Man müsse auch den Mehraufwand für Infektionsschutz und Hygieneregeln auflisten.

Es geht auch um die Vereine

Klärungsbedarf gebe es, so Perzul, auch zur Frage, ob die Vereine im September sich in gleichem Maße für Bewirtung, Zufahrtssperren und Parkflächenbewirtschaftung einbringen könnten. Die freiwilligen Helfer müssten im September nämlich nicht nur einen, sondern zwei Urlaubstage nehmen.

In dieser Woche, sagt Verwaltungsleiter Karl Heinz Springer weiter, wolle man noch weitere Informationen bei der Staatsregierung einholen. Dann soll aber in Kürze entschieden werden: „Ich hoffe, dass wir bis Montag so viele Informationen zusammengebracht haben, dass wir zu einer Entscheidung kommen können.“ Wie diese aussehen könnte, dazu will sich Springer noch nicht äußern: „Der Wunsch wäre da, dass man diesen Markt durchführt, weil er eine feste Größe im Ort darstellt, aber es muss auch so sein, dass es handhabbar ist.“

Auch die Töpfer brauchen bis Mitte Juli Klarheit

So ähnlich klingt das auch bei Bürgermeisterin Perzul („ich weiß, wie wichtig der Töpfermarkt für die Gastronomie und die Gewerbetreibenden ist“), andererseits solle man „nicht leichtfertig sagen, wir machen es“ und Gefahr laufen, am Ende zum Corona-Hotspot zu werden. Eine Entscheidung müsse auch deswegen jetzt getroffen werden, weil die potenziellen Aussteller bis Mitte Juli Klarheit bräuchten, sagt Perzul weiter. Und sollte man den Töpfermarkt veranstalten können, müsste auch die nötige Infrastruktur mit Toiletten und gegebenenfalls Bauzäunen und Kontrollpersonal an den Eingängen organisiert werden, ergänzt Springer.

