Franz Schneider ist das Gedächtnis Penzings

Plus Die Chronik des 75-Jährigen umfasst inzwischen bereits fünf Bände. Akribische Arbeit und Zufälle fördern viel Wissenswertes zutage.

Von Ulrike Reschke

Gebündelt in fünf Bänden hat der gebürtige Penzinger Franz Schneider die Historie seines Heimatortes in Geschichten gesammelt. Seine akribische Arbeit und Zufälle fördern viel Wissenswertes zutage.

„Seit er in Rente ist, arbeitet er daran“, sagt seine Ehefrau Karina, die eine wichtige Rolle als Unterstützerin spielt. Tagelang ziehe sich ihr Mann ins Arbeitszimmer zurück, um alte Aufzeichnungen und Aufnahmen zu sichten und zu sichern.

Das Landsberger Tagblatt ist eine wichtige Quelle

Das Gemeindearchiv sowie das Archiv der Schule hat der 75-Jährige gründlich studiert und auch das Staatsarchiv in München häufig besucht. „Eine große Hilfe war das Landsberger Tagblatt“, sagt Franz Schneider. Aus den Archivforschungen habe sich schließlich das Ziel entwickelt, Bücher zu schreiben.

Die Archivarbeit ist für Franz Schneider nur eine seiner Quellen, viel setzt er auf Gespräche mit Zeitzeugen oder mit Menschen, denen er zufällig, aber an Schlüsselstellen begegnet. „Man muss Kontakte wahrnehmen“, sagt er. Der Austausch von Forschungsergebnissen, Erkenntnissen und historischem Material belebt seine eigene Arbeit ebenso wie die der anderen. Darüber hinaus erlauben ihm Gespräche, die Franz Schneider „Interviews“ nennt, mit vielen, vielen Menschen Rückschlüsse, um Geschehnisse zeitlich einzuordnen. Auch Glück gehört für ihn dazu, etwa wenn ihm Hoferben oder ein Cousin alte Fotos überlassen.

Eine wichtige Rolle in seinen Nachforschungen spielt auch der Fliegerhorst. Bild: Sammlung Schneider

Die Berichte von seinen Entdeckungen verzahnen sich immer wieder, so wie diese: Auf der Suche nach einem Originalfoto aus dem amerikanischen Luftwaffenmuseum Dayton half ihm ein in den USA lebender Cousin. Das Foto, das Schneider über einen Kontakt nur als Kopie vorlag, zeigt den Außenlandeplatz am südöstlichen Ortsrand 1946 und ist doppelseitig im neuesten Werk von Franz Schneider abgebildet (LT berichtete).

Archivar des Konzentrationslagers Dachau gibt ihm eine Liste

Den Verwandten, der die CD mit den Bilddaten geschickt hatte, begleitete Schneider bei einem Deutschlandbesuch ins Konzentrationslager Dachau. Hier kam er mit einem Archivar ins Gespräch, der ihm eine Liste der überlebenden Juden aus Penzing zur Verfügung stellen konnte – wieder war ein Puzzleteilchen aufgetaucht, das die Geschichte des Ortes vervollständigt.

Schneider ist in einem der größten Bauernhöfe Penzings mit elf älteren Geschwistern aufgewachsen. Bei einer Rundfahrt durch seinen Heimatort zeigt er die wichtigsten Stellen des Dorfes, die im jüngsten Band seiner Ortschronik eine Rolle spielen: das Areal des „Oberen Lagers“ für die Arbeiter beim Fliegerhorst, Kommandeurs- und Offiziershäuser, den Außenlandeplatz beim jetzigen Sportplatz, aber auch das Sühnekreuz beim Kreisverkehr. Zwei Männer hatten 1464 den herzoglichen Amtmann erschlagen. Sie wurden aber nicht zum Tode verurteilt.

Mörder werden zu Wallfahrten verurteilt

Einem der Täter wurde unter anderem auferlegt, er müsse nach Rom fahren, um sich „von seiner Missetat zu erholen.“ Sein Bruder musste eine Wallfahrt nach Aachen machen. Zudem mussten die beiden ein in Penzing aufzustellendes Sühnekreuz bezahlen sowie die Witwe des Mannes und deren Kinder entschädigen und kirchliche Feiern zahlen. Ausführlich schildert Schneider das Ereignis im dritten Band seiner Chronik.

Die Gegenwart sei nur durch die Vergangenheit zu verstehen, sagt der 75-Jährige. „Meine Arbeit ist es, schwerpunktmäßig aufzuschreiben und zu publizieren, dass nichts verloren geht“, beschreibt er sein Tun. Dabei treibt ihn auch an, seinen drei Kindern und zwei Enkeln das Wissen über ihren Heimatort zu vermitteln.

Franz Schneider ist gelernter Schriftsetzer, hat für die Landsberger Verlagsanstalt gearbeitet und war bis zur Pensionierung im Außendienst einer Augsburger Druckerei tätig. Typografisch liege seine Messlatte deshalb hoch, sagt er. Bei den Penzing-Chroniken ist demzufolge alles Chefsache: Satz, Retusche und Scans. Lediglich in kniffligen Fällen bei der Bildbearbeitung holt Schneider sich Hilfe – aber auch beim Tippen, das Ehefrau Karina im Gegensatz zu ihm selbst mit zehn Fingern beherrscht.

Franz Schneider ist gern in der Natur unterwegs

Übereinstimmend mit seiner Frau Karina sagt Franz Schneider: „Familie ist das Wichtigste.“ Beide bedauern, dass die freitäglichen Mittagessen mit den Familien der drei Kinder zurzeit ausfallen müssen. Schneider hat gern Menschen um sich und ist gern unterwegs. „Ich bin kein Typ fürs Kaffeetrinken“, sagt der 75-Jährige – ein Grund, warum er sich mit der Ortsgeschichte zu beschäftigen begann. Aber auch Wandern mit den Kindern, der Gruppe „Penzing wandert“ oder Skifahren mit den Silver-Carvern des Alpenvereins stehen auf der Liste beliebter Beschäftigungen des Chronisten.

Für die Gemeinde wünscht er sich, dass ein Archivar gefunden wird. „Die Leute müssen dann auch geschult werden, was ins Archiv geht“, sagt Franz Schneider. Er selbst wolle damit nicht mehr anfangen.

