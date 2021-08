Denklingen ist das einzige Team ohne Niederlage in der Bezirksliga

Plus Der VfL Denklingen zeigt gegen Raisting daheim eine gute Mannschaftsleistung. Stürmer Simon Ried beweist seinen Torriecher.

Nur noch ein Fußballteam ist in der Bezirksliga Oberbayern Süd ohne Niederlage, und das ist überraschend der VfL Denklingen. Der Verein zeigte im Heimspiel gegen Raisting ein gute Leistung.