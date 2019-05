Fußball: Der TSV Landsberg präsentiert einen Nachfolger für Trainer Muriz Salemovic

Plus Warum Salemovic nach dem Abschied vom Bayernliga-Aufsteiger versöhnliche Töne anschlägt und was sich der neue Cheftrainer von seiner Aufgabe verspricht. Das Landsberger Tagblatt hat mit beiden gesprochen.

Der TSV Landsberg hat einen neuen Cheftrainer: Hermann Rietzler übernimmt das Amt. Der Co-Trainer von Muriz Salemovic rückt damit auf den Chefsessel des Bayernliga-Aufsteigers. Salemovic hat dagegen den TSV Landsberg verlassen und geht als Spielertrainer zum FC Pipinsried.

Robert Michel, Abteilungsleiter der Landsberger Fußballer, erklärt, dass es „mehrere Konstellationen“ gegeben habe, deshalb hätten die Verhandlungen etwas länger gedauert. „Aufgrund seiner Art, wie er mit den Spielern umgehen kann und wie er die bisherigen Trainer als Co-Trainer unterstützt hat, trauen wir ihm alle zu, die Aufgabe zu lösen“, begründet er die Entscheidung für Rietzler. Außerdem besitze Rietzler den A-Trainerschein. „Für ihn ist es ein guter Schritt, sich in der Bayernliga beweisen zu können“, sagt Michel auf Nachfrage des LT. Der 40-jährige gebürtige Kemptener ist Lehrer für Sport, Wirtschaft und Kommunikation. Er war unter anderem für die Nachwuchsabteilungen des TSV 1860 München und FC Augsburg tätig und trainierte auch schon den Bayernligisten 1. FC Sonthofen. Im November 2017 war Rietzler als Co-Trainer des damaligen Chefcoaches Guido Kandziora zum TSV Landsberg gekommen. Er soll noch einen Co-Trainer an die Seite bekommen, „da verhandeln wir noch“, so Robert Michel.

Die Verzögerung hat einen erfreulichen Grund

Und das soll ein spielender Co-Trainer als „verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz" werden, so Hermann Rietzler. Dass die Verhandlungen so lange dauerten, habe auch daran gelegen, „dass ich vor zwei Wochen noch mal Vater wurde. Da wollten wir auch erst mal abwarten“. Er freut sich, dass ihm der Verein das Vertrauen gegeben hat, ist sich aber bewusst, dass die Aufgabe nicht einfach wird. „Die Bayernliga ist sehr gut besetzt und unser Ziel wird in erster Linie der Klassenerhalt sein.“

Seinen Wechsel vom Co-Trainer zum Chef sieht Rietzler nicht problematisch: „Bislang war ich das Verbindungsglied zwischen Mannschaft und Trainer, jetzt habe ich eine andere Position inne.“ Dass er Spieler und Struktur im Verein gut kenne, sei ein Vorteil, gegenüber den Spielern müsse er nun eben die neue Position vertreten und darstellen.

Was den Kader betrifft, werde noch fleißig verhandelt – unter anderem mit Kevin Haug, der ja bereits in der Saison 2017/18 für Landsberg in der Bayernliga spielte. „Er hat sich in Sonthofen weiterentwickelt und wäre für uns ein geeigneter Kandidat im Angriff.“

Vielleicht, so Rietzler, steht auch David Anzenhofer dem Verein zum Saisonstart am 13./14. Juli noch zur Verfügung. „Es kann sein, dass er erst im September in die USA fliegt. Das gilt auch für Kevin Gutia“, sagt Rietzler. Trotzdem brauche man natürlich langfristig Ersatz, insbesondere für Anzenhofer, der als Kapitän eine herausragende Saison in der Innenverteidigung spielte.

Da sei man noch dran und das bestätigt auch Abteilungsleiter Robert Michel: „Wir stehen mit Spielern, die auch Regionalliga-Erfahrung besitzen, in Verhandlung.“ Man sei sich bewusst, dass die Zeit dränge, „wir müssen bei dem einen oder anderen noch Details klären“. In dieser Woche hofft Michel weitere Verpflichtungen bekannt geben zu können.

Muriz Salemovic ist es nicht leicht gefallen, den TSV zu verlassen. Nachdem er in den vergangenen Wochen mit einigen Äußerungen für Wirbel sorgte, er hatte öffentlich Kritik an der Arbeit der Abteilungsleitung aber auch am Sponsor geübt, schlägt er zum Abschied versöhnliche Töne an.

„Wir sind im Laufe der Saison als Einheit zusammengewachsen, da fällt es nie leicht, zu gehen“, sagt er gegenüber dem LT. Allerdings habe das Gesamtpaket, das ihm in Pipinsried geboten werde, einfach gepasst. „Dort sind einige Spieler verpflichtet worden, die sowohl menschlich als auch sportlich überragend sind, mit denen möchte ich gerne zusammenspielen“, so der 30-Jährige. Pipinsried ist in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen, strebt aber die sofortige Rückkehr an. „Vom Aufwand her ist es nicht einfach“, so Salemovic, der in Landsberg wohnt und in Denklingen arbeitet, doch das sei es ihm wert.

Dem TSV Landsberg habe er auch angeboten, als Berater, wenn es etwa um Spielerverpflichtungen gehe, zur Seite zu stehen. „Landsberg hat mir im Sommer die Chance gegeben, mich als Trainer zu beweisen. Das war ein großes Risiko, das die Verantwortlichen eingegangen sind. Ich bin dankbar dafür und deshalb haben wir alle gewonnen.“

Seinen Nachfolger Hermann Rietzler schätze er sehr. „Er ist ein Top-Typ und genießt auch in der Mannschaft großes Ansehen. Wenn Hermann gerade zu Saisonbeginn Unterstützung von den erfahrenen Spielern erhält, kann es in eine sehr gute Richtung gehen.“

Zu Saisonbeginn war Salemovic zum TSV Landsberg zurückgekehrt. Bereits von 2008 bis 2016 hatte er für den TSV gespielt, war dann nach Memmingen in die Regionalliga gewechselt, ehe er wieder nach Landsberg kam. Den Bayernliga-Absteiger führte er als Spielertrainer in beeindruckender Manier zum Landesliga-Meistertitel und zurück in Bayernliga.