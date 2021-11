Kreis Zugspitze: Das war’s für die Landkreis-Fußballer in diesem Jahr

Plus Am letzten Spieltag 2021 im Fußballkreis Zugspitze fällt eine Partie mit Landkreisteams doch noch Corona zum Opfer. Unterdießen gewinnt das Derby gegen Fuchstal.

Jetzt hat es doch noch auch zwei Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg getroffen. Das letzte Spiel der Herbstrunde zwischen Weil und Schondorf musste abgesagt werden. Wie die Weiler mitteilten, gab es beim TSV Schondorf Verdacht auch Corona-Fälle, damit war die Partie hinfällig – nachgeholt wird sie erst im kommenden Jahr.