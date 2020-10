vor 2 Min.

In der Landsberger Waldwirtschaft Sandau wird wieder gekocht

Plus Birgit und Christian Greinwald übernehmen die Traditionsgaststätte in Sandau. An geschichtsträchtiger Stelle in von Landsberg wagen sie trotz vieler Einschränkungen durch die Corona-Pandemie den Neustart.

Von Frauke Vangierdegom

Die Wirtsleute Birgit und Christian Greinwald schlagen an geschichtsträchtiger Stelle der Stadt Landsberg ein neues Kapitel ihres Lebens auf und öffnen die Traditionsgaststätte „Waldwirtschaft Sandau“ wieder. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Bayerns zweitältester Kirche wollen die beiden da anknüpfen, wo sie mit dem Verkauf des „Mühlbachers“ in der Landsberger Innenstadt vor ziemlich genau einem Jahr aufgehört haben: als Wirtsleute Gäste empfangen.

„Der Ausflug ins Angestelltenverhältnis war reich an Erfahrung, aber auf Dauer doch nicht das, was wir wollen“, so das Resümee der beiden. Birgit Greinwald (51) war zwischenzeitlich sowohl im Gasthaus Adler in Dornstetten als auch im Landsberger Nudelwerk beschäftigt, Christian (53) ebenfalls im Adler. „Wir wurden vor allem im Adler so oft darauf angesprochen, ob uns das Lokal gehört, dass wir schnell merkten, mit wie viel Herzblut wir unsere Berufe ausüben.“ Da sei ihnen eine Nachricht im Internet, dass für die Waldwirtschaft neue Pächter gesucht würden, gerade recht gekommen.

Erste Gehversuche im Hellmairs

Beide sind überzeugt, dass ihnen „das Jahr Pause von der Selbstständigkeit“ gutgetan habe. Erfahrungen sammeln konnten die Greinwalds in der Vergangenheit schon viele, denn vor allem Christian Greinwalds Liste der Lokale, die unter seiner Regie geführt wurden, ist lang. „Ich glaube, es wäre einfacher aufzuzählen, was ich noch nicht gehabt habe“, lacht Greinwald beim Pressetermin in der Waldwirtschaft. Seine ersten „Gehversuche“ als Gastronom machte er im Hellmairs. Er gründete mit Charlie Fischer die Sonderbar und auch die Villa Rosa ist mit seinem Namen verbunden. Nach einem „Ausflug in den fotografischen Einzelhandel“ kehrte Greinwald als Küchenchef, unter anderem ins Libre, zurück zu dem, was ihn bis heute mit Leidenschaft erfüllt: Das Kochen.

Von der Grundschullehrerin zur Gastronomin

Auch Birgit Greinwald ist eine „Quereinsteigerin“ in der Gastronomie. Die frühere Grundschullehrerin mit drei Kindern liebt es, Gäste zu bewirten und Gasträume gemütlich herzurichten. In der Waldwirtschaft Sandau werden die beiden vorerst als reiner Familienbetrieb arbeiten. „In Zeiten von Corona ist das auf jeden Fall sinnvoll“, sind sie überzeugt.

Die Kirche St. Benedikt stammt aus dem Jahr 1468

Der Bedeutung des Ortes, an dem Birgit und Christian Greinwald mit einer „traditionellen Speisekarte“ ihre Gäste begrüßen, seien sie sich sehr wohl bewusst. Die kleine Kirche St. Benedikt ist 1468 entstanden, wobei es aber Hinweise auf Umrisse verschiedener Vorgängerbauten seit dem 8. Jahrhundert gibt.

Nicht ganz so alt, aber eng verbunden mit einer anderen Geschichte, die 1445 in Sandau begann, ist die Waldwirtschaft, die in „normalen Zeiten“ Platz bietet für bis zu 130 Gäste. „Wir haben in Coronazeiten natürlich wesentlich lockerer aufgestuhlt und können rund 50 Gäste gleichzeitig bewirten“, sagt Christian Greinwald. Dank einer leistungsstarken Lüftungsanlage könnten, wie Christian Greinwald anfügt, beispielsweise im Nebenraum bis zu 25 Personen bewirtet werden – sofern es die Bestimmungen für private Feiern zulassen.

Außerdem gibt es einen Seminarraum, der beispielsweise für Weiterbildungsveranstaltungen und ähnliches gebucht werden kann. In der Küche legt Greinwald Wert auf Regionalität. „Alle Zutaten, die ich in der Nähe beziehen kann, werde ich auch dort kaufen“, sagt er. Von A wie Allgäuer Spätzle bis Z wie Zwiebelrostbraten findet der Gast auf der Speisekarte Gerichte aus der eher traditionellen Küche.

Die Feuerschützengesellschaft Landsberg hat hier ihre Bleibe

Die Waldwirtschaft selbst wurde in den 1960er-Jahren gebaut, als die 1445 gegründete Feuerschützengesellschaft Landsberg auf der Suche nach einer neuen Bleibe war und in Sandau fündig wurde. Der Fischzüchter Anderl Moser war es, der dem Verein den Platz anbot und somit den Startschuss für das Ausflugslokal „Waldwirtschaft Sandau“ gab. Diese Waldwirtschaft war schon in früheren Zeiten die Attraktion in Sandau, mehr noch als das die Kirche St. Benedikt – zumindest für die Erwachsenen. „Während die Eltern im Wirtshaus saßen, haben die Kinder in der Kirche getobt“, erzählt man sich.

