vor 34 Min.

Jede Menge Gaudi beim Seefest in Pflugdorf-Stadl

Der bayerische Dreikampf ist einer der Höhepunkte im Festzelt am Eichensee. Die Reichlinger gewinnen den Wettstreit.

Von Gisela Klöck

Mit einem bayerischen Dreikampf begann am Eichensee zwischen Pflugdorf und Stadl das JM-Seefest. Landjugenden aus dem Umkreis stellten sich dem Wettstreit, aus dem die Reichlinger gleich als dreimaliger Sieger hervorgingen. Das Partywochenende ging am Abend darauf mit DJ Firebird und über 1000 Besuchern weiter. Mit einem musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein Pflugdorf-Stadl ging das traditionelle Seefest gestern zu Ende.

17 Kilo schwere Betonklötze

Michael Drews führte gewitzt durch den „Stimmungsabend“ am Freitag. Für Stimmung unter den etwa 900 Gästen sorgten „Die Hurlacher“. „Wir wollen das Fingerhakeln in die Welt tragen“, kündigte Michael Drews die erste Disziplin „Host a Gwalt“ an. Die Teilnehmer müssen 17 Kilogramm schwere Betonklötze heben, an denen jeweils an einem Eisenhaken eine lederbezogene Hanfschlaufe, der „Fingerhaklerring“, befestigt war. Nun mussten die starken Burschen den Lederring in den Mittelfinger hängen und den Betonklotz freihängend hochhalten. Und es dauerte wesentlich länger als erwartet. Nach 26 Minuten besprachen sich die Organisatoren und legten fest, dass diejenigen die es schaffen, den Klotz 30 Minuten zu halten, auf dem ersten Platz landen. Matthias Schäferle aus Reichling, Tobias Höflmeier aus Pürgen und Markus Hager aus Lengenfeld gelang dies.

Kupfermünzen einsammeln

Beim zweiten Spiel „Flaschentanz“ mussten die Kandidaten aus einer Plastikflasche eine Kräutermixtur trinken. Mit einer Strumpfhose über den Augen und mit einem Tennisball in einem Strumpffuß mussten sie die Flasche in der Luft so drehen, dass sie auf dem Boden zum Stehen kommt. Anschließend musste die Flasche mit dem Strumpfball wieder umgeworfen werden. Fabian Höbel aus Reichling siegte dabei. Bei der dritten Aufgabe lautete das Motto „Weniger ist mehr“. Laufburschen wurden ausgeschickt und mussten Kupfermünzen im Zelt sammeln.

Der erste Platz beim bayerischen Dreikampf ging an die Landjugend aus Reichling, die dafür ein Bierfass mit 30 Litern Inhalt erhielt. Auf den Plätzen folgten die Dorfjugend Lengenfeld und der Burschen- und Madlverein Pürgen. Der Stimmungspreis ging an den Burschenverein Schöffelding. Die Jugend Miteinander Vilgertshofen organisiert das Seefest jährlich am Eichensee. Die Mitglieder sind Jugendliche der Gemeinden Pflugdorf, Stadl und Vilgertshofen.

Themen Folgen