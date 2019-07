vor 38 Min.

Kießling zur SPD-Unterstützung: „Bleibt die absolute Ausnahme“

Dass die Kauferinger CSU den Bürgermeisterkandidaten der SPD unterstützt, sorgt im ganzen Landkreis für Überraschung. Wie der CSU-Kreisvorsitzende und andere

Von Christian Mühlhause

Es war eine Nachricht, die nachwirkt: Der CSU-Ortsverband Kaufering wird bei der vorgezogenen Bürgermeisterwahl im Oktober den Sozialdemokraten Thomas Salzberger (53) unterstützen. Dabei hat dessen Partei ihn noch gar nicht offiziell nominiert. Die Versammlung findet am Donnerstag statt.

Der Kreisvorsitzende der CSU, Michael Kießling, betonte auf Anfrage des LT, dass ein derartiger Schritt „eine absolute Ausnahme bleiben muss“. Als Volkspartei habe die CSU den Anspruch, mit eigenen Kandidaten und Inhalten die Wähler zu überzeugen. Kaufering sei aufgrund der zurückliegenden Ereignisse ein Sonderfall, so Kießling, der für die Christsozialen im Bundestag sitzt.

Die Entscheidung traf der CSU-Ortsverband allein

Michael Kießling verweist auf die Stellungnahme des Ortsverbandes und zeigte Verständnis für dessen Entscheidung. Der CSU-Ortsvorsitzende Thomas Harbich begründete die Entscheidung seiner Partei wie folgt: „Nach den Turbulenzen der letzten Jahre ist es dringend notwendig, die Marktgemeinde zu stabilisieren. Dies wäre mit einem polarisierenden Wahlkampf mit vielen Kandidaten und einer wohl zu erwartenden Stichwahl nicht sinnvoll.“ Seine Fraktion habe im Marktgemeinderat mit dem Sozialdemokraten in der Vergangenheit vertrauensvoll zusammengearbeitet, so Harbich. Hinzukomme, dass Salzberger zugesagt habe, sein Amt überparteilich und ausschließlich dem Wohle der Marktgemeinde verpflichtet ausführen zu wollen. Kießling sagt, er sei von Harbich auf dem Laufenden gehalten worden. Die Entscheidung habe aber der Ortsverband alleine getroffen.

Heißler: "Salzberger ist der Favorit"

Überrascht von der Entscheidung der Christsozialen ist Patrick Heißler (37) von den Grünen, der vor einigen Tagen von seinem Ortsverband offiziell nominiert wurde. „Mit einer solchen Entscheidung habe ich nicht gerechnet. Die CSU hat zwar in einer gemeinsamen Sitzung aller Marktgemeinderäte Ende Juni gesagt, dass sie noch niemanden hat. Dass es dabei bleibt, ist aber für mich überraschend. Ich muss die Situation nun erst einmal analysieren und dann Schlüsse daraus ziehen.“

Er selbst werde durch die neue Konstellation zum Herausforderer, und Salzberger sei der Favorit, so Heißler. Das sei auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich mit der Unabhängigen Bürgervereinigung (UBV) wahrscheinlich eine weitere Gruppierung hinter Salzberger stellen werde. Deren Fraktionssprecher Sascha Kenzler hatte in den vergangenen Wochen für einen gemeinsamen Kandidaten der Fraktionen geworben und dafür Thomas Salzberger ins Gespräch gebracht. Ein offizielle Empfehlung der UBV steht aber noch aus.

Patrick Heißler hofft nun auf eine Podiumsdiskussion, um zeigen zu können, wofür er steht und worin Salzberger und er sich unterscheiden. Und letztlich habe der Bürger das letzte Wort mit seiner Stimme. Die Koalition von CSU und SPD sieht er kritisch. „Sie betonen, dass sie politisch übergreifend handeln wollen. Geht es dabei darum, im Hinterzimmer Mehrheiten zu beschaffen, oder wollen sie Politik für und mit den Menschen machen? Für Letzteres stehe ich.“

Die SPD freut sich über die schwarze Unterstützung

Erfreut über die Unterstützung der CSU und die positiven Signale ist hingegen Markus Wasserle, Vorsitzender des Kreisverbands der SPD und stellvertretender Vorsitzender im Ortsverein Kaufering. Die Zusage der CSU und die Signale der UBV seien auch eine Anerkennung für die Arbeit, die Thomas Salzberger leiste, so Wasserle. „Er hat den Kopf nach der knappen Niederlage 2018 in der Stichwahl gegen Bärbel Wagener-Bühler nicht in den Sand gesteckt, sondern aktiv daran gearbeitet, dass es in Kaufering vorangeht.“ Aus Sicht von Wasserle sei auf kommunaler Ebene die Sachpolitik auch viel wichtiger als das Parteibuch. „Wir haben uns getroffen und unsere Standpunkte ausgetauscht und sehen eine gute Grundlage, auf der wir gemeinsam handeln können.“

Die vorgezogene Neuwahl wird nötig, weil Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler im Mai überraschend „aus persönlichen Gründen“ ihren Rücktritt zum 31. August eingereicht hatte. Das Gesuch nahm der Gemeinderat im Juni an.

