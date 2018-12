14:28 Uhr

Kurioser Unfall mit einem Schulbus

Das Auto einer Frau aus Dießen landet bei Weßling im Graben. Dann kommt der Bus.

Von Stephanie Millonig

Auf der Begleitstrecke der A96 zwischen Wörthsee und Weßling ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Unfallhergang stellt sich laut Polizeiangaben aber ungewöhnlich dar.

Eisig und schneeglatt

Eine 43-Jährige aus Dießen fuhr bei eisiger und schneeglatter Straße von der Autobahn-Anschlussstelle Wörthsee in Richtung Weßling. Kurz vor einer Unterführung kam ihr Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Ford blieb dabei völlig unbeschädigt.

Kurze Zeit später fuhr ein voll besetzter Schulbus in gleicher Fahrtrichtung. Der 46-jährige Busfahrer verlor an der gleichen Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit dem linken vorderen Fahrzeugeck kollidierte er mit dem Pkw, der noch im Straßengraben stand. Der bis dahin unbeschädigte Wagen war danach ein Totalschaden, teilt die Polizei mit.

