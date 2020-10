vor 55 Min.

Landkreis Landsberg: Christkindlmärkte werden reihenweise abgesagt

Wegen Corona ziehen viele Veranstalter von Advents- und Christkindlmärkten im Landkreis Landsberg vorzeitig die Reißleine. In Dießen wird auch ein anderes Event abgesagt.

Von Dominic Wimmer

Die Corona-Pandemie sorgt reihenweise für Absagen von Veranstaltungen wie Christkindlmärkten im Landkreis Landsberg.

Der Advent am Fuggerplatz in Kaufering wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Das gab die Marktgemeinde am Donnerstag offiziell bekannt. Als Gründe werden die steigenden Infektionszahlen, strenge Hygienemaßnahmen und ein erheblicher Mehraufwand aufgeführt. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, seien mehrere Varianten geprüft worden, allerdings sei keine unter den erforderlichen Maßnahmen durchzuführen.

Der Eresinger Adventsmarkt beim Alten Wirt, veranstaltet vom Missionskreis und Pfarrgemeinderat, muss dieses Jahr auch ausfallen. Ebenfalls nicht stattfinden wird der Dießener Adventsmarkt des Heimatvereins vor dem Marienmünster. Das gaben die Veranstalter bekannt. Und am Donnerstag verschickte der Dießener Gewerbeverband eine Mitteilung, dass die Einzelhandelsaktion „Dießen leuchtet“ im November abgeblasen wird.

Wie und ob der Landsberger Christkindlmarkt stattfinden soll, wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Die bisherigen Planungen sehen mehrere Standorte vor, verteilt übers Altstadtgebiet.

Wer in Erinnerungen an den Landsberger Christkindlmarkt schwelgen will - hier ist unsere Galerie von 2019:

