Denkmal-Preise gehen in den Landkreis Landsberg

Der Bezirk Oberbayern vergibt erstmals einen Denkmal-Preis. Zwei Auszeichnungen gehen in den Landkreis Landsberg.

Der Bezirk Oberbayern hat erstmals seinen neuen Oberbayerischen Denkmal-Preis vergeben. In den Landkreis Landsberg gingen ein Preis für den Schacky-Park in Dießen sowie eine Anerkennung für die Tonröhrenbauwerke auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII bei Erpfting.

Seit 2005 kümmert sich der Förderkreis Schacky-Park Dießen am Ammersee um den Erhalt und die Pflege des 18 Hektar großen, denkmalgeschützten Landschaftsgartens. Das Gelände war lange Zeit heruntergekommen. Heute lädt es, dank der Arbeit des Förderkreises, wieder zum Lustwandeln und Verweilen ein, heißt es in einer Pressemeldung. Der Schacky-Park wurde ab 1903 vom königlichen Kämmerer und Oberstleutnant a. D. Ludwig Freiherr von Schacky angelegt. Die darauf stehende Villa diente ihm und seiner Frau Julia als Sommerresidenz. In die nach englischem Vorbild angelegte Parkanlage mit Baumgruppen, Laubengängen und Spalieren hatte von Schacky Brunnen, Statuen, ein Teehaus und einen Monopteros integriert.

Der sommerliche Schacky-Park reizt auf vielfältige Weise. Foto: Ratz

Als der Freiherr 1913 starb, kaufte der „Bauerndoktor“ Georg Heim das Gelände, gab es aber 1933 an die Barmherzigen Schwestern weiter. Der Förderverein hat sich auch um die Erforschung der Geschichte des Parks und um dessen Zugänglichkeit verdient gemacht. Aktuell wurden acht aufwändig gestaltete Parklampen und das Dach des Monopteros saniert und vom Bezirk Oberbayern bezuschusst. Mit dem Preis ist ein Preisgeld von 3000 Euro verbunden.

Erdgruben dienten als Unterkunft

Der Denkmalschutz bemüht sich laut Pressemeldung nicht nur um idyllische Gärten oder prächtige Bauwerke, sondern auch um die Industriekultur und die Zeugnisse historischer Gebrochenheit wie Gedenkstätten und Orte der Gewalt. So auch in Erpfting, einem Außenlagerkomplex des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Dachau. Der Bezirk Oberbayern hat die Bemühungen der dortigen Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung mehrfach unterstützt, auch den Erhalt der sogenannten „Tonröhrenbauwerke“ auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII bei Erpfting. Es handelt sich dabei um ausgemauerte Erdgruben, die von einem Tonröhrengewölbe bedeckt und einsturzgefährdet waren. Für deren vorbildliche Sanierung hat der Bezirk der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung seine Anerkennung ausgesprochen. Die Erdgruben dienten den KZ-Häftlingen, die in der NS-Rüstungsproduktion ausgebeutet wurden, als Unterkunftsbaracken.

Bis Kriegsende waren bis zu 23.500 Menschen im Lagerkomplex Kaufering inhaftiert. Sie litten an akuter Unterernährung, Krankheiten und ständigen Gewalttaten von SS-Angehörigen und Mitgliedern der Organisation Todt. Mehr als 6500 Häftlinge starben in den Kauferinger Lagern, so die Pressemeldung. 3500 Gefangene seien in andere Lager wie Auschwitz deportiert und dort meist sofort ermordet worden. Gerade in Zeiten, in denen die letzten Augenzeugen des NS-Regimes sterben, sei der moderne Denkmalschutz dem Erhalt von Gedenkorten und Bauwerken verpflichtet, die an diese schrecklichen Unrechtstaten erinnern.

Das ehemalige KZ-Außenlager Kaufering VII konnte vor der Corona-Pandemie auch besichtigt werden. Foto: Hans Bucsek

Voraussetzung für die Auszeichnung mit dem Oberbayerischen Denkmal-Preis ist, dass die Objekte innerhalb der vergangenen drei Jahre vom Bezirk Oberbayern Mittel für die Denkmalpflege erhalten haben. Weitere Kriterien für die Preis-Entscheidung sind die fachliche Qualität, die Aspekte Nachhaltigkeit und Ökologie sowie die kulturelle Bedeutung der Denkmäler für Oberbayern, so die Pressemeldung. Die Auswahl traf eine Jury, der neben Mitgliedern des Bezirkstags von Oberbayern und Bezirksheimatpfleger Dr. Norbert Göttler auch jeweils ein Vertreter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sowie des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege angehören. Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr insgesamt 17.000 Euro, maximal können für den Oberbayerischen Denkmalpreis 25.000 Euro vergeben werden. Den Preis verleiht der Bezirk Oberbayern alle zwei Jahre.

Bezirk will das Engagement würdigen

Der Bezirk gibt für die Denkmalpflege jährlich rund 2,5 Millionen Euro aus. „Seit 2004 hat der Bezirk Oberbayern über 30 Millionen Euro Zuwendungen an Kirchenstiftungen, Kommunen und Privatpersonen für die Denkmalpflege vergeben. Das ist ein enormer Rückfluss der Bezirksumlage in die Landkreise und Städte“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Preisverleihung. „Wir möchten mit dem Preis das enorme Engagement vieler privater und öffentlicher Eigentümerinnen und Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten würdigen und damit ‚neues Leben in alten Mauern‘ fördern.“ (lt)