Landkreis Landsberg

vor 55 Min.

Hochwasser: So ist die Situation in Landsberg

Das Lechwehr in Landsberg am Sonntagmittag.

Plus Der Lech in Landsberg führt derzeit viel Wasser. Wie die Lage einzuschätzen ist.

Von Thomas Wunder

Auch der Lech führt derzeit viel Wasser. Am Lechwehr in Landsberg war dies am Sonntag deutlich zu sehen. Die tosenden Wassermassen beeindruckten so manchen Schaulustigen. Doch wie gefährlich ist die Situation eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen