11:01 Uhr

Landkreis Landsberg: Mehrere Unfälle mit Radfahrern über Ostern

An Ostern waren viele Radfahrer im Landkreis Landsberg unterwegs. Mit Folgen: Polizei und Rettungskräften mussten zu einigen Unfällen ausrücken.

Gleich mehrfach wurden die Polizei und Rettungskräfte im Landkreis Landsberg in den vergangenen Tagen angefordert, weil es zu Unfällen mit Radfahrern gekommen ist.

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in Denklingen hat sich ein 54-Jähriger am Samstagnachmittag Kopfverletzungen zugezogen und wurde zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schongau gebracht. Der 54-Jährige und ein 71-Jähriger wollten an der Kreuzung Buchweg/Bischof-Müller-Straße beide nach rechts abbiegen. Dabei stieß der 54-jährige mit seinem Rad gegen das Rad des vorausfahrenden 71-jährigen und stürzte, informiert die Polizei. Am Fahrrad des jüngeren Mannes entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Ehepaar bringt sich gegenseitig zu Fall

Bereits am Freitag musste ein Ehepaar (60 und 63 Jahre) mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, das in der Nähe von Denklingen bei einer gemeinsamen Radtour verunglückt war. Die beiden fuhren, wie die Polizei berichtet, nebeneinander her, kamen sich zu nah, und stürzten, weil sich die Lenker der Fahrräder berührten.

Auch in Dießen waren die Einsatzkräfte gefordert. Am Sonntagmittag stürzte eine 44-jährige Dießenerin mit ihrem Fahrrad auf dem Leutzenseeweg. Mit einer Kopfverletzung wurde die Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Gestürzte kann sich laut Polizei nicht an den Unfall erinnern. Der Ehemann konnte der Unfall nicht beobachten, da dieser vorausgefahren war und umkehrte, als seine Frau nicht nachkam.

Behandelt werden musste am frühen Sonntagnachmittag zudem ein 73-jähriger Echinger, der mit seinem E-Bike auf einem Kiesweg in Greifenberg unterwegs war und die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Durch den Sturz zog sich der Mann Schürfwunden an den Händen sowie im Kopfbereich zu. Zwei aufmerksame Bürger beobachteten das Ganze laut Polizei und verständigten den Rettungsdienst. Der gestürzte Mann trug keinen Fahrradhelm.

26-Jährige übersieht Radfahrerin

Einen Unfall mit einer Radfahrerin verursachte zudem eine 26-Jährige Autofahrerin aus dem dem Landkreis Landsberg am Samstagnachmittag in Fischen. Sie wollte aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Staatsstraße einbiegen und übersah dabei eine 70-jährige Radfahrerin aus München. Es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin wurde leicht verletzt, benötigte laut Polizei aber keine medizinische Hilfe. Sie war auf dem Radweg aus Richtung Herrsching unterwegs und hatte Vorfahrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (lt)

