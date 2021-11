Zwei weitere Corona-Todesfälle im Kreis Landsberg

Im Kreis Landsberg gibt es zwei weitere Corona-Todesfälle. Der Inzidenzwert steigt erstmals über 400.

Im Landkreis Landsberg sind zwei weitere Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Corona-Todesfälle erhöht sich damit auf 89. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert erreicht derweil einen neuen Höchststand.

Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut 50 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) stieg damit auf 419,8, zum ersten Mal über 400. Am Sonntag hatte der Wert noch 388,4 betragen. Aktuell befinden sich laut Landratsamt 822 positiv Getestete (Sonntag: 821) in häuslicher Quarantäne, hinzu kommen weitere 351 (380) enge Kontaktpersonen.

