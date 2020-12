11:56 Uhr

Landsberg: Autofahrer prallt gegen A96-Brückenpfeiler und Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen im Osten von Landsberg ereignet.

Schwerer Unfall im Landsberger Osten: Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen rast gegen einen Brückenpfeiler und ein anderes Auto.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr im Landsberger Osten ereignet. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war auf der Staatsstraße von Landsberg in Richtung Penzing unterwegs, so die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Brückenpfeiler der A96 und überschlug sich.

Der Pkw schleuderte laut Polizei zurück auf die Fahrbahn, wo er mit dem Geländewagen einer 46-jährigen Fahrerin zusammenstieß. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Landsberg gerettet werden. Er wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Die andere Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro. (lt)

