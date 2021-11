Corona-Inzidenz ist im Kreis Landsberg auf neuem Höchststand

Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg erreicht einen neuen Höchststand. Über 1400 Personen sind in Quarantäne.

Der Corona-Inzidenzwert hat im Landkreis Landsberg einen neuen Höchstwert erreicht, wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts am Donnerstagmorgen hervorgeht. Laut Dashboard des Instituts liegt dieser nun bei 496,6 und damit um 3,9 Punkte höher als am Vortag. Dieser Wert sagt aus, wie viele Personen sich auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert haben. Es kamen im Vergleich zum Mittwoch 150 neue Fälle hinzu.

Wie das Landratsamt des Landkreises Landsberg am Donnerstagmorgen mitteilt, befinden sich aktuell 995 positiv getestete Personen in Quarantäne (Vortag: 934). Hinzu kommen 409 Personen aus deren engen Umfeld, die sich in Quarantäne begeben mussten. Am Vortag waren es 402.

Fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Landsberger Klinikums

Derzeit werden im Klinikum Landsberg 21 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, fünf von ihnen auf der Intensivstation. Damit musste im Vergleich zum Vortag ein weiterer Patient auf die Intensivstation verlegt werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 6532 Personen im Landkreis infiziert und 90 sind an den Folgen gestorben.

