Landsberg

vor 23 Min.

Corona: Polizei kontrolliert Feiernde in der Landsberger Altstadt

Beamten der Bereitschaftspolizei kontrollierten am Samstagabend in der Landsberger Innenstadt.

Plus Am Samstagabend kontrolliert die Polizei mit einem Großaufgebot Feiernde in der Altstadt von Landsberg. So fällt die Bilanz aus.

Von Thomas Wunder

Ein lauer Abend, Corona-Lockerungen und Wochenende: Am Samstag war viel los in der Landsberger Altstadt. Allerdings gelten weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln sowie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Das kontrollierte die Polizei mit einem Großaufgebot. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie die Bilanz ausfällt.

