Landsberg: Das sagt der Landrat zur Corona-Kritik der Bürger

Bei einer Liveschaltung via Facebook verteidigte Landrat Thomas Eichinger unter anderem seine Corona-Impfpolitik.

Plus In einer Liveschaltung erklärt Landrat Thomas Eichinger seine Corona-Infopolitik. Warum viele Bürger aus dem Landkreis Landsberg unzufrieden sind.

Von Thomas Wunder

Das Coronavirus hat den Landkreis Landsberg fest im Griff. Erste Fälle von Virusmutationen sind bestätigt, es gab Corona-Ausbrüche in zwei Senioreneinrichtungen und einer Asylunterkunft und zuletzt stieg auch die Zahl der Neuinfizierten deutlich an. Gleichzeitig kritisieren viele Bürger die Informationspolitik des Landratsamts und den Ablauf der Impfungen. Deswegen hat Landrat Thomas Eichinger ( CSU) jetzt bei einer Liveschaltung auf Facebook seine Sicht der Dinge dargelegt und Fragen der Bürger beantwortet. Und die waren durchaus kritisch.

„Eure Informationspolitik ist die reinste Katastrophe für uns Einwohner des Landkreises!“, schreibt Maren Thomas auf der Facebook-Seite des Landratsamts. Tim Tepe fragt, warum Virusmutationen verschwiegen werden und Reinhard Bahr kritisiert, dass die Corona-Zahlen nicht nach Gemeinden veröffentlicht werden. In anderen Landkreisen sei das möglich. „Wir verschweigen keine Mutationen“, sagt Thomas Eichinger. Die zwei bislang bestätigten Fälle habe man öffentlich gemacht. Allerdings würden Verdachtsfälle nicht kommuniziert, um keine Panik zu verbreiten. Wichtig sei, die Kontakte der Verdachtsfälle nachzuvollziehen. Aktuell sei bei etwa fünf Prozent der positiv auf das Virus getesteten Personen ein Verdachtsfall gegeben. Bis zur endgültigen Feststellung einer Mutation in einem Labor vergingen in der Regeln zwei Wochen.

Corona-Zahlen nach Gemeinden veröffentlichen?

Die Corona-Zahlen nach Gemeinden zu veröffentlichen kommt für Landrat Thomas Eichinger aus Gründen des Datenschutzes nicht infrage. Denn eine solche Aufschlüsselung mache nur Sinn, wenn dann auch die Straße oder die Schule genannt werde, in der ein Fall auftrete. In größeren Gemeinden müsste das Infektionsgeschehen zudem nach Ortsteilen dargestellt werden. Dann würden Betroffene schnell identifizierbar.

Ein Bürger wollte wissen, wie sich der Landrat die zuletzt steigende Zahl von Neuinfektionen erklärt. Thomas Eichinger machte das an den Ausbrüchen in den Senioreneinrichtungen und einer Asylunterkunft fest. Der Reise- und Grenzverkehr trage aber auch dazu bei.

Derzeit erhält der Landkreis Landsberg rund 400 Impfdosen in der Woche. Bild: Julian Leitenstorfer

Ein wichtiges Thema für die Bürger ist die Impfung gegen das Coronavirus. Viele Fragen betrafen dieses Thema. Wie Eichinger sagte, wurden aktuell 2703 Erst- und 1337 Zweitimpfungen im Landkreis durchgeführt. Knapp 14.000 Personen hätten sich bislang für einen Impftermin vormerken lassen. Wer sich aktuell anmeldet, erhalte keinen Termin vor dem 14. April. „Daran schuld ist der Engpass bei den Impfdosen“, sagt der Landrat. Derzeit erhalte der Landkreis rund 400 Impfdosen in der Woche.

Verärgert sind offenbar einige Bewohner von Obermeitingen. Denn die müssen ins Impfzentrum des Landkreises Augsburg. „Das hängt mit der Software für die Anmeldung zusammen“, sagt Thomas Eichinger. Obermeitingen und Untermeitingen hätten die gleiche Postleitzahl obwohl sie in anderen Landkreisen liegen. Die Software teile Impfwillige jedoch nach der Postleitzahl einem Impfzentrum zu.

Das lange Warten auf einen Termin im Impfzentrum in Penzing stört viele Landkreisbürger. Bild: Julian Leitenstorfer

Brigitte Müller stelle via Facebook eine Frage, die bereits geimpftes Pflegepersonal betrifft. Sie wollte wissen, was passiert, wenn der Schnelltest eines Geimpften positiv ausfällt. „Im Prinzip gelten derzeit auch für geimpfte Personen noch dieselben Regeln“, antwortet der Landrat. Im Einzelfall könne nur das Gesundheitsamt eine abweichende Entscheidung treffen. „Also bei positivem Schnelltest bitte melden, PCR-Test machen und bis zur Klärung in Quarantäne.“

Keine Antwort auf seine Frage via Facebook hat Peter Götz erhalten. Er wollte wissen, warum seine 85-jährige Mutter bislang noch keine Benachrichtigung erhalten habe, wann sie geimpft werden kann.

