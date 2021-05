LT-Umfrage: Soll der Panther im Landsberger Inselbad bleiben?

Seit 1972 steht der Panther im Landsberger Inselbad. Doch wo soll die Bronzeplastik nach der geplanten Sanierung hin?

Die Diskussion ist in vollem Gange. Nachdem der Künstler und Historiker Wolfgang Hauck den jetzigen Standort des Panthers im Landsberger Inselbad infrage gestellt hat, ist die Zukunft der Bronzeplastik ein großes Thema in der Stadt. Vor allem in den sozialen Medien setzen sich viele Nutzer für den bisherigen Standort am Schwimmerbecken ein. Das LT hat auf seiner Homepage eine Umfrage zu dem Thema gestartet.

Wie geht es mit dem Panther im Inselbad weiter? Diese Frage hatte Wolfgang Hauck von der KunstBauStelle im LT gestellt. Er beschäftigt sich seit 2014 intensiv mit der Bronzeplastik des Bildhauers Fritz Behn, die auch schon am Fliegerhorst in Penzing und am Mutterturm in Landsberg stand und der Kolonialkunst zugerechnet wird. Den jetzigen Standort als "Handtuchhalter" im Inselbad hält Hauck für falsch. Wer dafür sei, dem fehle die "intellektuelle Infrastruktur" hatte er gegenüber unserer Zeitung gesagt.

Lange Zeit stand der Panther auch am Mutterturm in Landsberg. Das Foto zeigt den mittlerweile verstorbenen Alt-Landrat Walter Eichner mit dem großen Bruder Anton und der "Pauser-Lisl“ im Winter 1953. Foto: Walter Eichner

Mit seinen Aussagen hat Hauck ein gewaltiges Echo ausgelöst. Auf der Facebookseite unserer Zeitung setzen sich viele Nutzer vehement für den bisherigen Standort ein. Viele verbinden damit Kindheitserinnerungen. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) favorisiert einen Standort im Inselbad. Das hatte sie in der jüngsten Sitzung des Pandemieausschusses des Stadtrats gesagt. In der nächsten Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses wolle man sich mit der "Kunst im Inselbad" beschäftigen. Neben dem Panther auch noch mit dem Speerträger und den beiden Bären, die im Inselbad stehen.

Vor wenigen Wochen hatte Hauck dem Kaufmännischen Vorstand der Stadtwerke, Christof Lange, sein Konzept vorgestellt, das vorsieht, dass die KunstBauStelle die Rechte an der Panther-Plastik erhält und die Verantwortung übernimmt. "Der Stadt fehlt die fachliche Kompetenz", sagt Wolfgang Hauck. Er möchte den Panther restaurieren und mit Publikationen, einer Webseite und multimedialen Angeboten in den Kontext der Landsberger Geschichte stellen. "Eine Hinweistafel reicht da nicht aus."

Die Pantherplastik von Fritz Behn steht seit 1972 im Landsberger Inselbad. Foto: Thorsten Jordan

Bei der Standortfrage möchte Hauck die Bevölkerung einbeziehen, erst danach könne der Stadtrat darüber entscheiden. Gegenüber unserer Zeitung betont er: "Es geht ja auch nicht um den Standort Inselbad, sondern ob der Panther dort als Handtuchhalter und zum Klettern benutzt wird." Hauck kann sich auch vorstellen, dass als Erinnerung im Inselbad eine Replik aufgestellt wird und an anderen Orten das Original vor der weiteren Beschädigung bewahrt und gesichert wird. "Das könnte auch ein Musterbeispiel sein, wie die Stadt zukünftig mit sensiblen Themen umgeht, statt in Gutsherrenart und losgelöst von den Befindlichkeiten über die Köpfe hinweg zu entscheiden."

Lesen Sie dazu auch: