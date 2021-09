Landsberg

18:44 Uhr

Landsberg: Wenn der Denkmalschutz keine Rolle spielt

Plus Das Landesamt für Denkmalpflege spricht sich gegen den Anbau an die Schlossbergschule und einen Wintergarten am „Waitzingers“ in Landsberg aus. Warum der Stadtrat dennoch anders entscheidet.

Von Thomas Wunder

Auch wenn sich das Landesamt für Denkmalpflege in beiden Fällen gegen das jeweilige Bauprojekt ausgesprochen hat, der Landsberger Stadtrat hat die nördliche Erweiterung der Schlossbergschule ebenso befürwortet wie nach mehreren Anläufen auch den Anbau eines Wintergartens an die Gaststätte Waitzingers im Westen der Stadt. Während die Zustimmung für die Erweiterung am Schlossberg in der Sitzung des Stadtrats eindeutig ausfiel, war es in Sachen Wintergarten eine enge Entscheidung.

