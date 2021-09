Landsberg

Prozess in Landsberg: Mann beleidigt Landrat als "Coronanazi"

Am Amtsgericht in Landsberg musste sich ein Mann verantworten, der Landrat Thomas Eichinger beleidigt haben soll.

Plus Ein Mann beleidigt Landrat Thomas Eichinger in den sozialen Medien als "Coronanazi". Dafür soll er sich vor Gericht in Landsberg entschuldigen.

Von Ernst Hofmann

Weil er Landrat Thomas Eichinger in einem sozialen Netzwerk als "Coronanazi" beleidigt haben soll, musste sich ein 41 Jahre alter Mann jetzt vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten. Vor Gericht wollte der Angeklagte zunächst nichts sagen. Nach deutlichen Worten von Richterin Katrin Prechtel tat er es dann aber doch.

