Randale am Lech in Landsberg: Das sagen Stadt und Polizei

In Landsberg versammelten sich am Wochenende am zeitweise mehr als 100 junge Menschen zum Feiern.

Plus Viele junge Menschen zieht es am Wochenende zum „Vater Lech“. Am neuen Partyhotspot geht es nicht immer friedlich zu. Wie der Polizeivize die Situation sieht.

Die Unterführung der Karolinenbrücke beim „Vater Lech“ ist offenbar Landsbergs neue „Partymeile“: Zeitweise versammelten sich dort am Wochenende mehr als 100 junge Menschen zum Feiern. Und dabei ging es, wie berichtet, nicht immer friedlich zu. Mehrere Personen wurden bei Schlägereien verletzt – die Polizei hatte einiges zu tun. Zudem wurden Baustellenschilder und Warnleuchten in den Lech geworfen. Für das LT schätzt Martin Heinrich, stellvertretender Leiter der Landsberger Polizeidienststelle, die Situation am neuen Partyhotspot ein. Warum sich das städtische Ordnungsamt mit Maßnahmen zurückhält.

