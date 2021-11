Ruhiges Halloween im Landkreis Landsberg

Die Polizei meldet keine nennenswerten Vorfälle an Halloween im Landkreis Landsberg. In Fürstenfeldbruck zünden Jugendliche einen Baum an.

Im Landkreis Landsberg gab es in der Nacht zum Montag wohl keine nennenswerten Vorfälle in Sachen Halloween. Die Polizei in Landsberg und Dießen meldete nichts. Generell hatte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wieder ein erhöhtes Einsatzaufkommen in der Halloweennacht zu verzeichnen. Die Anzahl der Einsätze mit Halloween-Bezug lag mit 200 deutlich höher als die des Jahres 2019 (97).

In Fürstenfeldbruck zündeten Jugendliche einen vier Meter hohen Baum an dessen Schutzummantelung an. Anwohner konnten den Brand löschen und Schlimmeres verhindern.

Im Verlauf der Nacht wurden die Beamtinnen und Beamten zu 53 Ruhestörungen gerufen. In 18 Fällen wurden Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 31 000 Euro aufgenommen. Zu Auseinandersetzungen kam es 23-mal. (lt)