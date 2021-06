Landsberg

Werden Partys und Müll in der Landsberger Altstadt zum Problem?

Der Peter-Dörfler-Weg in der Landsberger Altstadt wird immer häufiger zur Partymeile. Die Polizei kontrollierte am Samstag feiernde Gruppen.

Plus In Landsberg wird an vielen Plätzen bis spät in die Nacht gefeiert. Weil das nicht immer coronakonform abläuft, kontrolliert die Polizei. Viele Landsberger stört aber etwas anderes.

Von Thomas Wunder

Sinkende Corona-Zahlen, steigende Temperaturen: Das lädt viele, vor allem junge Menschen, dazu ein, in den Innenstädten die Nacht zum Tag zu machen und zu feiern. Ein Problem, das sich seit einigen Wochen auch in Landsberg zeigt. Denn die Feiern laufen nicht immer coronakonform ab. Die Polizei kontrollierte deswegen am Samstag feiernde Gruppen in der Altstadt und sprach – wie berichtet – auch Platzverbote aus. Für Ärger bei vielen Landsbergern sorgt aber auch der Müll, den das Partyvolk und die anderen Besucher hinterlassen. Unsere Zeitung hat bei Betroffenen und der Stadtverwaltung nachgefragt.

