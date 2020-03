Landsberg: Wie das Coronavirus das öffentliche Leben verändert

Plus Für den HC Landsberg ist die Eishockey-Saison vorzeitig beendet, das Kneipenfestival Nightgroove wird abgesagt und in den Hotels fehlen die Gäste. So verändert das Coronavirus das öffentliche Leben im Landkreis.

Die Eishockey-Saison ist vorzeitig beendet, der Nightgroove ist abgesagt. Wie beeinflusst die Corona-Epidemie das Leben im Landkreis? Das Landsberger Tagblatt hat bei Hotels und Gaststätten, bei einem Arzt und im Supermarkt nachgefragt. Der Landkreis plant weitere Maßnahmen, wie schnell und sicher auf das Virus getestet werden kann.

Zu Wolfgang Ambros werden 400 Personen erwartet, berichtet die Pressesprecherin der Stadt, Petra Freund, das Konzert am Samstag in der Mittelschule finde statt. Auch im Stadttheater und im Rathausfestsaal soll das Programm wie geplant laufen, so der Stand am Mittwochnachmittag. Die Stadt bittet, sich vor dem Besuch selbst zu vergewissern, ob man in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sei und den eigenen Gesundheitszustand kritisch zu hinterfragen.

Hallenbäder und Theater sind noch offen

Abgesagt wurden bereits der Nightgroove am 18. April in Landsberg, bei dem in vielen Lokalen Bands spielen, sowie mehrere Kleidermärkte und auch die Porzellanausstellung der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Das Landratsamt fragt laut Pressesprecher Wolfgang Müller derzeit bei den Gemeinden ab, welche Veranstaltungen mit 500 und 1000 Besuchern in den nächsten zwei Monaten anstünden. „Wir wollen wissen, wo eine Einzelfallbewertung nötig ist“, so Müller. Veranstaltungen über 1000 Besuchern müssten abgesagt werden. In Hallenbädern, Kinos, Theatern und den Schulen im Landkreis läuft laut Müller der Betrieb weiter. „Das ist der aktuelle Stand.“

Auch beim Tourist-Info der Stadt Landsberg ist Corona spürbar. „Gruppen aus Frankreich und Italien haben schon Stadtführungen abgesagt“, berichtet die Leiterin Ira Wild. Die richtige Saison gehe aber erst in den Osterferien los. „Auch wenn Messen in München und Augsburg ausfallen, merken wir das. Es ist aber nicht so, dass das Telefon nicht mehr klingelt“, sagt Wild. „Die Geschäftsreisenden, deren Messen und Veranstaltungen abgesagt wurden, fehlen, wir haben sehr viele Stornierungen“, sagt Hoteldirektorin Claudia Sauer vom „ArtHotel Ana Goggl“.

Nudeln, Tomatensoße und Toilettenpapier sind gefragt

Hamsterkäufe, gibt es die auch im Landkreis Landsberg? Auch beim Edeka in Schondorf sind es die Klassiker Toilettenpapier, Nudeln und Tomatensoße, wie Eigentümer Armin Schmidt erzählt. Anders als beim Discounter habe der Supermarkt ein großes Sortiment, sodass nicht ein bestimmtes Produkt ganz ausverkauft sei, sondern vielleicht eine Marke für ein paar Stunden fehle. Schmidt sieht eher die Gefahr, dass bei einer Ausbreitung auch Personal betroffen sein könnte. „Wir gehen jeden Tag mehrmals durch und desinfizieren auch die Einkaufswagen“, erzählt Schmidt.

Wie sieht es in den Arztpraxen aus? Zumindest in der Gemeinschaftspraxis in Dießen, in der Dr. Rainer Bachmann tätig ist, „hält es sich in Grenzen“. Es sei ein extra Raum hergerichtet, in den Patienten geführt würden, die den Doktores auffallen, wie Bachmann sagt. Einige Patienten würden anrufen und sich über Covid-19 erkundigen. „Wir haben auch drei Tests durchgeführt.“ Bei zwei Personen, die aus Italien zurückkamen, sei der Test negativ gewesen, bei einem, der in Wien gewesen sei, stehe der Test noch aus. Zu tun haben die Dießener Ärzte trotzdem genug, denn es gibt laut Bachmann auch einige Influenzafälle. Der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbandes, Dr. Hans-Joachim Baumgartl, hat keine statistischen Zahlen, weiß aber von Allgemeinmedizinern, die über eine erhöhte Arbeitsbelastung berichten wegen Verdachtsfällen und Patienten, die beunruhigt seien.

Diskutiert wird über eine Drive-in-Station für Untersuchungen

Wie stellt man sich im Landkreis weiter auf die Epidemie ein? Landrat Thomas Eichinger berichtete im Kreisausschuss, dass eine zentrale Prüfstelle eingerichtet werden soll, wo potenziell Infizierte Speichelproben abgeben könnten. Diese Prüfstelle wird Thema bei einem Treffen am heutigen Donnerstag sein.

Wie Pressesprecher Wolfgang Müller dem LT erläuterte, trifft sich eine Art Taskforce des Landkreises. Mit dabei seien unter anderem Vertreter des Gesundheitsamts, Landrat Thomas Eichinger, die Pressestelle des Landratsamts, Vertreter des Roten Kreuzes, des Klinikums und der Ärzte.

Auch in Landsberg wird überlegt eine Drive-in-Station zur Untersuchung von potenziellen Corona-Infizierten einzurichten. Darüber wird am Donnerstag im Landratsamt diskutiert. Bild: Eric Lalmand/Belga/dpa (Archiv)

Laut Müller ist denkbar, dass als Prüfstelle eine Art Drive-in-Station, wie beispielsweise in Augsburg geschaffen werde. Es müsse noch abgeklärt werden, wo und auf welche Weise die Einrichtung umgesetzt wird.

