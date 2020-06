vor 33 Min.

Mann schlägt Frau vor den Augen der Kinder

Plus Ein 34-Jähriger attackiert seine Partnerin aus Eifersucht. Warum sie in Handschellen zum Prozess nach Landsberg kommt.

„Der Papa hat die Mama geschlagen. Und sie auch gewürgt.“ Das haben die drei gemeinsamen Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren in der Wohnung der Eltern mitansehen müssen. Bei den Ermittlungen der Polizei haben sie diesen schlimmen Vorfall so geschildert. Vor dem Landsberger Amtsgericht musste sich der 34-jährige Familienvater nun verantworten – und bestritt die Vorwürfe.

Wie es bei der Verhandlung hieß, soll es zwischen dem Paar öfter zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sein. Drunter und drüber soll es, so die Anklage, am 5. September 2018 gegangen sein. Die Frau war mit den Kindern beim Eisessen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Sie fuhren mit dem Zug zurück in den Heimatort im Landkreis Landsberg. Unterwegs, so die 32-Jährige, sei sie von einer Freundin aus München angerufen und gebeten worden, ihr doch etwas zu Essen vorbeizubringen. Das wollte die Frau auch machen. Ihr Lebensgefährte, der sie am Bahnhof erwartete, jedoch nicht. Mann und Frau gerieten in Streit. Auf dem Weg zur gemeinsamen Wohnung setzte sich das Hin und Her fort und eskalierte dort zeitweise im Beisein der Kinder.

Der Mann macht beide Handys kaputt

Als Zeugin im Gerichtssaal schilderte die Frau die Vorgänge: Zunächst habe ihr der Mann, als sie die Fenster im Wohnzimmer zumachen wollte, ihr Handy aus der Hand geschlagen. Das sei zu Boden gefallen und zu Bruch gegangen. So habe er sich ein zweites Handy von ihr gegriffen und ebenfalls zu Boden geworfen. Nach Darstellung der Geschädigten wollte der Angeklagte verhindern, dass sie die Polizei ruft. Dann soll ihr Mann ihr eine Hand mehrere Sekunden gegen den Mund gedrückt haben, sodass sie in Atemnot geriet und ihr schwarz vor Augen wurde. Mit der anderen Hand soll der Mann sie am Hals gewürgt und schließlich im Badezimmer gegen die Toilettenbrille gestoßen haben. Dabei habe sie eine Beule an der Stirn abbekommen. Ansonsten habe sie Kratzer und Hautabschürfungen erlitten.

Der Streit war so heftig, dass Nachbarn die Polizei riefen. Die Beamten fanden den Mann mit nacktem Oberkörper vor und einzelne Blutstropfen auf dem Boden. Seine Frau befand sich in einem Nebenraum auf dem Boden, weinend und aufgelöst. Der Mann soll mehrmals angekündigt haben, sie umzubringen. Diese Drohung hat die Frau ernst genommen, bestätigte sie dem Richter auf Anfrage. Im Umfeld der Frau waren zeitweise die drei Töchter. „Papa, lass’ die Mama los“, sollen sie geschrien haben. Die Mutter soll ihn aufgefordert haben aufzuhören. Denn sie wolle nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Sie selbst sitzt derzeit wegen einer ähnlich gelagerten Straftat in der JVA Memmingen ein. Mit Handschellen wurde sie in den Gerichtssaal in Landsberg gebracht.

Die Verteidigerin fordert Freispruch

Auf Richter Michael Eberle und Staatsanwältin Kathrin Schmid machte sie einen glaubwürdigen Eindruck. Nach Aussage der Frau habe ihr Mann angenommen, dass sie untreu sei und nicht zu einer Freundin nach München fahren wollte, sondern zu einem anderen Mann. Rechtsanwältin Carola Schmidberger, sie verteidigte den Angeklagten, forderte Freispruch für ihren Mandanten. Denn seine Frau habe ein Problem mit der Wahrheit und die Aggressionen seien nicht von ihm, sondern von ihr ausgegangen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hätte den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung für ein Jahr und neun Monate hinter Schloss und Riegel geschickt. Richter Michael Eberle legte sich hingegen auf ein Jahr Haft fest. Diese wird allerdings für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage kommen 200 Sozialstunden hinzu. Die sind binnen neun Monaten abzuleisten. (eh)

