Margit Horner-Spindler: Eine Frau allein unter Bürgermeistern

Plus Viele Jahre war Margit Horner-Spindler die einzige Rathauschefin im Landkreis. Jetzt hört sie in Reichling auf. Was ihr immer besonders wichtig gewesen ist.

Margit Horner-Spindler hat die Geschicke Reichlings 18 Jahre lang mitgestaltet – davon zwölf Jahre als Bürgermeisterin – nun verlässt sie das Rathaus. Dabei hat ihr die Aufgabe zu Beginn nicht jeder zugetraut.

Die 61-Jährige war im März nicht mehr bei der Kommunalwahl angetreten, weil sie künftig etwas mehr Zeit für ihre Familie haben möchte. Politisch will sie sich in Zukunft ganz ihrer Aufgabe als Kreisrätin widmen: „Die Arbeit im Kreistag ist mir sehr wichtig“, betont sie. Dass sie im Kreis Landsberg lange die einzige Frau im Bürgermeisteramt gewesen ist, war für sie allerdings nie ein Problem: „Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich als Frau irgendwelche Nachteile gehabt hätte“, betont die scheidende Gemeindechefin.

Anfangs sei es aber im ländlichen Raum alles andere als selbstverständlich gewesen, dass eine Frau Bürgermeisterin wird – und selbst im Gemeinderat waren Frauen rar, so Horner-Spindler, die im Jahr 2002 sowohl als Gemeinderätin als auch als Kreisrätin gewählt worden ist. Lächelnd erinnert sich Horner-Spindler heute noch an folgende Begebenheit: „Bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2008 hatte ein älterer Mann am Vorabend gesagt: ‘Ich trau’s dir zu - aber Margit, ich kann dich nicht wählen, du bist ja ein Weib.’"

Zwischenzeitlich hat sich jedoch im Landkreis viel getan. Ab Mai werden fünf Frauen im Rathaus-Chefsessel sitzen: In Landsberg, Dießen, Greifenberg, Hofstetten und Schwifting wurden Bürgermeisterinnen gewählt. „Das finde ich sehr gut, dass jetzt mehr Frauen im Amt sind“, sagt Horner-Spindler. „In den vergangenen zwölf Jahren hat sich diesbezüglich in der Entwicklung sehr viel getan.“

Frauen haben teils eine andere Sichtweise

Frauen hätten manchmal eine andere Sichtweise, deshalb sei eine Mischung aus Frauen und Männern in der Politik von Vorteil, ist sie überzeugt. Das Bürgermeisteramt habe für sie „immer 100 Prozent Priorität gehabt“, betont Margit Horner-Spindler, deren Nachfolge am 1. Mai Johannes Leis antreten wird. Was ihr während ihrer Amtszeit sehr zugutekam, war ihr beruflicher Hintergrund: Sie kam aus der Verwaltung. Sie habe sich als Bürgermeisterin immer darum bemüht, „eine gerechte Lösung beziehungsweise einen guten Kompromiss zu finden“, sagt sie.

Obgleich ihr der Job oftmals viel Stress beschert hat: Denn während ihrer Amtszeit hat der Gemeinderat viele Projekte in Angriff genommen. Angefangen vom Kirchenumfeld in Ludenhausen bis hin zur Sanierung der beiden Dorfgemeinschaftshäuser. Viele Bauplätze und Gewerbeflächen wurden ausgewiesen, und mit Gimmenhausen wurde ein gesamter Ortsteil „runderneuert“ und in dem Zuge auch an die Kanalisation angeschlossen.

Zudem wurden mehrere Straßen aufwendig saniert, und in Sachen Internetversorgung mit DSL übernahm die Gemeinde Reichling eine Vorreiterrolle. Auch in die Wasserversorgung wurde viel investiert, und in Ludenhausen wurde mit dem Penny-Markt wieder eine Einkaufsmöglichkeit geschaffen. Horner-Spindler verwendete auch viel Zeit darauf, Zuschüsse für die Projekte zu erwirken.

Sie würde es genauso wieder machen

Auch wenn ihre Familie in ihrer Zeit als Rathauschefin manchmal etwas zu kurz gekommen sei, so hat Horner-Spindler ihre Entscheidung, Bürgermeisterin zu werden, nie bereut: „Ich würde im Nachhinein gesehen diese Entscheidung jederzeit wieder so treffen“, ist sie sich sicher.

Bei den vielen Projekten blieb Horner-Spindler für private Hobbys keine Zeit mehr. Zum „Auftanken“ war sie aber öfters in der Mühlau in Reichling unterwegs. „Ich bin total gerne in der Natur“, sagt die ausscheidende Bürgermeisterin. Nach ihrer Zeit als Rathauschefin möchte sie mit ihrem Mann Josef Spindler wieder öfters Bergtouren im Allgäu unternehmen und wieder mehr Zeit für die Familie haben – insbesondere für ihre Enkel Luis (vier) und Maria (sieben Monate), mit denen sie nach der Corona-Krise öfters was unternehmen möchte.

Am Ende hat er sie doch gewählt

Übrigens: Auch der ältere Herr aus Reichling, der Margit Horner-Spindler aufgrund ihres Geschlechts zunächst nicht als Bürgermeisterin wählen wollte, hatte sein Vorurteil am nächsten Tag doch noch abgelegt: „Am Wahlabend sagte er mir: ‘Ich hab’s mir überlegt, hab dich doch gewählt, weil ich es dir trotzdem zutraue - auch wenn du ein Weib bist.’“