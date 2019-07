02.07.2019

Mopedfahren ohne Führerschein: Was sagen die Landsberger dazu?

Markus Mayr von der Fahrschule Mayr in Landsberg (hier mit einem Prüfling auf einer Yamaha MT-07 mit 700 ccm) findet die Idee von Bundesverkehrsminister Scheuer gar nicht so schlecht.

Der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Scheuer ist auf viel Kritik gestoßen. Das Landsberger Tagblatt hat im Landkreis nachgefragt.

Von Margit Messelhäuser

Soll man künftig ein Motorrad mit 125ccm fahren dürfen, ohne dafür einen Führerschein machen zu müssen? Dieser Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist noch nicht vom Tisch. Ein paar Einschränkungen gibt es zwar: Man muss mindestens 25 Jahre alt sein, mehr als fünf Jahre den Führerschein Klasse B besitzen und eine fünfmal 90-minütige Schulung absolvieren. Das Landsberger Tagblatt hat sich umgehört, wie die Meinung dazu ist.

Vielleicht lukrativ aber menschlich unverantwortlich

Eigentlich sollte man meinen, dass sich Motorradhändler über die Neuregelung freuen würden. Doch Wolfgang Thoma, Mitarbeiter bei Motorrad Muck in Landsberg, sieht die Freigabe der 125ccm-Maschinen ausgesprochen kritisch: „Das ist bescheuert“, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Finanziell könnte sich die Freigabe rentieren, aber „menschlich wäre das unverantwortlich“. Er befürchtet, dass die Statistik der Unfallopfer steigen würde und das dann die langjährigen Motorradfahrer in irgendeiner Weise büßen müssen: „Das sehe ich schon kommen.“

Bereits jetzt sei er beim Verkauf von Motorrädern vorsichtig. „Manche wollen eine Maschine kaufen und können nicht mal richtig Fahrradfahren“, sagt Thoma. Dann rät er den Kunden, erst mal ein paar Stunden in der Fahrschule zur Auffrischung zu nehmen oder an einem ADAC-Sicherheitstraining teilzunehmen. „Die Technik ändert sich doch ständig“, sagt er – allein schon das ABS, das auch diese 125ccm-Maschinen schon hätten: „Dann fängt es beim Bremsen an zu rattern, und die Fahrer lenken vor Schreck in die Büsche“.

In zehn Fahrstunden kann man viel beibringen

Gar nicht so negativ sieht Markus Mayr von der gleichnamigen Fahrschule den Vorschlag. Zwar glaubt er nicht daran, dass er umgesetzt wird, doch sollte es so kommen, hätte dies auch seine Vorteile. „In zehn Fahrstunden kann man jemandem einiges lernen“, sagt Mayr, immer vorausgesetzt, es handelt sich um eine seriöse Fahrschule und einen guten Fahrlehrer. Für Interessenten, die das Motorradfahren ausprobieren wollten, sei es eine vergleichsmäßig günstige Möglichkeit. Kostet ein „normaler“ Führerschein etwa 1500 Euro, so müsste man hier nur gut ein Drittel ausgeben.

„Wenn jemand dann Spaß daran findet, wird er bald den A2-Führerschein machen, dann habe ich einen Fahrschüler, der bereits Erfahrung hat“, sagt Mayr, der dann auch weniger Stunden bräuchte.

Nachfrage ist nicht vorhanden

Allerdings: Während bei der Diskussion über den Autoführerschein mit 16 bei ihm „das Telefon heiß lief, gab es wegen dieses Führerscheins noch gar keinen Anruf“.

Eher skeptisch ist wiederum Thomas Schelle, zweiter Vorsitzender des MSC Reichling: „Ich denke, die Fahrschulen gibt es nicht umsonst.“ Zwar war und ist er mit dem Cross-Motorrad im Gelände unterwegs, auf der Straße allerdings sattelt er lieber auf vier Räder um. „Motorradfahren ist grundsätzlich gefährlich“, meint er und „je schlechter die Ausbildung, umso gefährlicher wird es“.

