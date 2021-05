Unfall bei Pähl: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer überholt zwischen Pähl und der Bundesstraße 2 einen anderen Wagen. Das wird einem Motorradfahrer zum Verhängnis.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstagnachmittag bei Pähl ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr zwischen Pähl und der Einmündung in die Bundesstraße 2. Zum Hergang berichtet die Weilheimer Polizei, dass ein 35-jähriger Autofahrer aus Weilheim in Richtung B2 einen vor ihm fahrenden Wagen überholte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer aus Andechs. Es kam zu einem Streifzusammenstoß, der Motorradfahrer kam dadurch nach rechts über die Böschung von der Fahrbahn ab und stürzte in der angrenzenden Wiese.

Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten nach Murnau

Sein Motorrad fing Feuer, das von der Feuerwehr Pähl gelöscht wurde. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in die Murnauer Unfallklinik gebracht. Der Pkw-Fahrer und die weiteren drei Insassen des Autos blieben unverletzt. Der Schaden am Auto wird mit rund 500 Euro angegeben, beim Motorrad wird von einem Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ausgegangen. (lt)

