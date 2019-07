vor 32 Min.

Patrick Heißler will in Kaufering Bürgermeister werden

Der Kandidat der Kauferinger GAL nennt, was ihm wichtig ist. Wo er neue Wege gehen will.

Von Thomas Wunder

Dr. Patrick Heißler ist der Bürgermeisterkandidat der GAL in Kaufering. Bei der Aufstellungsversammlung im Gasthaus Brückenwirt wurde der 37-Jährige einstimmig gewählt. Er ist damit der erste Kandidat für das Amt des Rathauschefs. Die SPD nominiert ihren Kandidaten am 25. Juli, die CSU hat noch keinen Termin festgelegt. Ob Kauferinger Mitte und UBV einen Kandidaten ins Rennen schicken, ist offen. Termin für die Bürgermeisterwahl ist am 6. Oktober.

In seiner Bewerbungsrede schilderte Patrick Heißler seinen Entscheidungsprozess für die Bürgermeisterkandidatur nach dem überraschenden Rücktritt von Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler. Der Zuspruch des Ortsvorstands der Grünen, die Diskussion in der Familie und Gespräche mit seinem Arbeitgeber hätten ihn darin bestärkt, sich für das Amt des Bürgermeisters in Kaufering zu bewerben.

Er lebt seit 2006 in Kaufering

„Mir ist es eine Herzensangelegenheit den Ort, in dem ich mit meiner Familie lebe, mit zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen“, sagte der promovierte Physiker. Seit 2006 lebt er, nach Stationen in Augsburg und München, mit seiner Familie in Kaufering und ist seit mehr als fünf Jahren für die Grünen im Marktgemeinderat.

Heißler sprach in der Versammlung ein breites Spektrum aktueller Themen an. So sei es in Kaufering erforderlich, bereits vorhandene Verkehrskonzepte unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer weiterzuentwickeln, den ÖPNV auszubauen und dabei die Auswirkungen auf das Klima zu beachten. Im Bereich von Schule und Kindergarten verfüge Kaufering bereits über ein breites und differenziertes Angebot. Die nachhaltige Sanierung dieser Bauten, eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen und die Entwicklung hin zu zukunftsfähigen Einrichtungen sei ihm als Familienvater von drei Töchtern ein großes Anliegen.

Die Kommunikation mit den Bürgern verbessern

Zur Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung möchte Patrick Heißler Präsenz in der Kommune zeigen, den Bürgern einen niederschwelligen Zugang eröffnen, zum Beispiel durch Sprechstunden in den Wohnvierteln. Aber auch durch Onlineangebote solle eine Kommunikation mit der Gemeinde und dem Bürgermeister möglich werden.

Aufgrund der Kosten für die Gemeinde habe es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen gegeben, ob das Betreiben des Seniorenstifts kommunale Aufgabe sei. Patrick Heißler bekennt sich klar dazu. Das Seniorenstift, mit seinen angeschlossenen Diensten, wie der häuslichen Pflege, ist für ihn eine kommunale Kernaufgabe. Seit Jahren leiste das Seniorenstift eine unverzichtbare und hervorragende Arbeit und sei aus der Versorgung für die Gemeindebewohner nicht wegzudenken. Es müsse den Bürgern und ihren Angehörigen ermöglicht werden auch im Falle der Pflegebedürftigkeit am Ort zu bleiben.

Das Bio-Heizkraftwerk will er optimieren

Das Bio-Heizkraftwerk, in der Vergangenheit aufgrund seiner Verluste Gegenstand vieler und hitziger Diskussionen, befinde sich momentan aufgrund neuer Verträge und der Anstrengungen der Verantwortlichen in einem guten Fahrwasser. Für Heißler ist es wichtig, diesen wesentlichen Baustein der energetischen Versorgung Kauferings weiter zu optimieren und langfristig eine dauerhaft positive wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes der Gemeinde zu erreichen.

Bereits zu Beginn seiner Ausführungen formulierte Patrick Heißler, dass intensive Arbeit in Kommissionen und Ausschüssen, interkommunale Zusammenarbeit und die Einbeziehung von Vereinen, Einrichtungen und Bürgern in Entscheidungsprozesse nach seiner Ansicht der Schlüssel zu langfristig, hoher Lebensqualität in Kaufering seien. Eine seiner Stärken, die er auch im jetzigen Berufsfeld ständig einsetze, sei es gemeinschaftliche Entscheidungsprozesse zu moderieren und zu gestalten. „Es ist Zeit neue Wege zu gehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten“, so Heißler.

