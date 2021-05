Penzing/Schwifting

Das Steico-Werk ist auch ein Thema in Schwifting

Bereits seit Monaten wird über die Errichtung eines holzverarbeitenden Betriebs auf der Ackerfläche westlich von Stillern an der A 96 zwischen Schöffelding und Schwifting gesprochen.

Plus Der holzverarbeitende Betrieb Steico will an der Autobahn beim Weiler Stillern einen Standort mit etwa zehn Hektar Fläche aufbauen. Doch es gibt noch Klärungsbedarf. Ein Punkt würde vor allem Schwifting betreffen.

Von Gerald Modlinger

Über den Bau eines Werkes der Firma Steico zwischen Schöffelding und Schwifting wird offenbar schon seit Monaten ziemlich konkret gesprochen. Zum aktuellen Stand hat das LT beim Penzinger Bürgermeister Peter Hammer nachgefragt. Auch im Schwiftinger Gemeinderat wurde die Sache bereits besprochen.

