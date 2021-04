Prozess gegen mutmaßliche Brandstifterin von Greifenberg liefert Antworten

Plus Die Großbrände von Greifenberg haben nicht nur die Menschen im Ort schockiert. Auch das Vorgehen der mutmaßlichen Täterin schockiert. LT-Redakteur Dominic Wimmer kommentiert den Fall.

Feuer und Wasser sind zwei gute Diener, aber schlimme Herrn. Dieses alte Sprichwort bringt in etwa rüber, wie schwer die entfesselten Naturgewalten wüten können. In Greifenberg sorgten mehrere Brände im August nicht nur für Angst und Schrecken, weil jedes Mal Brandstiftung vorlag, sondern auch weil Menschen ihr Hab und Gut verloren.

Die mutmaßliche Täterin ist Mutter

Es ist ein Horrorszenario, wenn bei einem Brand persönliche Dinge für immer zerstört werden oder man sogar für längere Zeit sein Dach über dem Kopf verliert. Die Menschen in Greifenberg und darüber hinaus haben sich damals in der Not gut ausgeholfen. Doch leider wurde die Hilfe auch ausgenutzt. Die mutmaßliche Brandstifterin legte auch in ihrer Notunterkunft Feuer. Auch wenn bis zu einer Verurteilung für jeden Angeklagten die Unschuldsvermutung gilt: Dieses Verhalten wirft Fragen auf, ob die mutmaßliche Täterin wirklich schuldfähig ist. Eine Antwort darauf wird der Prozess vor dem Landgericht Augsburg liefern. Und vielleicht auch eine Antwort darauf, wie eine Familienmutter so tief fallen konnte.

