Scheuringer fährt mit dem Rad durch den Iran und ans Nordkap

Plus Johannes Kneidel aus Scheuring macht besondere Urlaube. Er sammelt bei seinen Radtouren auch extreme Erfahrungen. Ein großes Ziel kann er aber nicht erreichen.

Wenn Johannes Kneidel von Scheuring aus zu seinen Radtouren startet, sieht man nicht, dass er wochen-, sogar monatelang unterwegs sein wird. Nur kleine Packtaschen an seinem Rennrad wirken etwas ungewöhnlich. Mehr, als da reinpasst, braucht der 26-jährige Student auch nicht, und genau dieses Spartanische macht seine Fahrten so ungewöhnlich – wie auch die Ziele, die er sich aussucht.