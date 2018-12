vor 41 Min.

Schwerer Unfall an der Kreuzung bei Gut Lichtenberg

An der Kreuzung bei Gut Lichtenberg ereignen sich immer wieder Unfälle. Am Dienstagabend krachten dort drei Autos zusammen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend an der Kreuzung bei Gut Lichtenberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 31-jähriger Autofahrer von Scheuring in Richtung Kaufering unterwegs. Beim Überqueren der Staatsstraße 2027 übersah er einen aus Richtung Kaltenberg kommenden Opel eines 43-Jährigen. Beide Wagen stießen zusammen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Opel wurde dabei um 180 Grad gedreht und stieß mit dem Auto eines 28-jährigen Fahrers zusammen, der aus Richtung Klosterlechfeld kam. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeuginsassen des Unfallverursachers verletzt. Beide kamen zur Versorgung in ein Klinikum. An zwei Autos entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 25.000 Euro. (lt)

