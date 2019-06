vor 58 Min.

Schwerer Unfall auf der Umfahrung von Pähl

Schon wieder ereignet sich auf der Ortsumfahrung von Pähl ein schwerer Unfall. Ein junger Mann aus Raisting wird schwer verletzt.

Erneut hat sich auf der Umfahrung von Pähl ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vor einigen Wochen waren dort zwei Menschen ums Leben gekommen. Lesen Sie dazu: Unfall bei Pähl: Ein Dießener ist das zweite Todesopfer

Gegen 19.40 Uhr war am Donnerstag eine 49-jährige Weilheimerin mit ihrem Auto auf der Wielenbacher Straße von Pähl kommend in Fahrtrichtung Weilheim unterwegs. Als sie am Einmündungsbereich nach links in die Staatsstraße einbog, übersah sie laut Polizei den von links kommenden Wagen eines 18 Jahre alten Raistingers. Dieser konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Danach schleuderte das Auto gegen ein großes Verkehrsschild. Der Beifahrer, ein ebenfalls 18-jähriger Raistinger, wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit eine Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Fahrer, die Unfallverursacherin und deren 13 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Staatsstraße war rund vier Stunden lang gesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. (lt)

Themen Folgen