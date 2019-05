05:59 Uhr

Sicherer radeln in der Lachener Straße in Dießen

Der Dießener Gemeinderat entscheidet sich für Sicherheitsstreifen zu beiden Seiten der Straße. Allerdings soll kein absolutes Halteverbot ausgewiesen werden. Wie das die örtliche Polizei sieht.

Von Dieter Schöndorfer

Die Lachener Straße soll zumindest in einem Teilbereich sicherer für Radfahrer werden. Deshalb beschloss jetzt der Gemeinderat Dießen, einen beidseitigen Radschutzstreifen von der Einmündung der Neudießener respektive Bahnhofstraße bis zum Beginn des gemeinsamen Geh- und Radwegs auf Höhe der Aral-Tankstelle. Allerdings folgt der Gemeinderat nicht der Empfehlung des Staatlichen Bauamts Weilheim, zusätzlich zu dem Radschutzstreifen ein absolutes Park- und Halteverbot auszuweisen, damit die Radler diese Sicherheitszone nicht verlassen müssen.

Eine der offenen Fragen im April

Das war nämlich eine der offenen Fragen gewesen, die den Gemeinderat in seiner Aprilsitzung im Unklaren zurückließ und dazu führte, die Beschlussfassung in die Maisitzung zu verschieben. Am Montagabend sollte auch die örtlichen Polizeiverantwortlichen um eine Stellungnahme gebeten werden. Daher waren der stellvertretende Chef der Polizeiinspektion, Boris Netschajew, und Verkehrssachbearbeiter Christian Sedlmayr in die Sitzung gekommen. Die wichtigste Frage, die in der April-Sitzung unbeantwortet geblieben war, konnte Boris Netschajew ganz leicht beantworten: „Auf einem Schutzstreifen für Radfahrer gilt automatisch ein Parkverbot.“ Es dürfe dort also niemand parken, jedoch kurz anhalten und das bis zu drei Minuten. Das vom Staatlichen Bauamt angeregte zusätzliche absolute Park- und Halteverbot könne lediglich empfohlen werden, sei aber gesetzlich, also von der Straßenverkehrsordnung her, nicht vorgeschrieben.

Erfahrungswerte fehlen noch

Was eine von SPD-Gemeinderat Erich Schöpflin nachgefragte Sicherheit für Radler durch den Schutzstreifen angeht, war die Antwort der beiden Verkehrsexperten nicht ganz so bestimmt. Boris Netschajew: „Da fehlen uns noch die Erfahrungswerte. Die können wir Ihnen frühestens nach etwa einem Jahr liefern.“ Christian Sedlmayr gab auch zu bedenken, ob die Gemeinde nicht alternativ über den Ausbau der Gehwege zu kombinierten Geh- und Radwegen nachdenken möchte. „Zu wenig Platz, da die vorgeschriebene Straßenbreite das nicht hergibt“, erklärte Petra Sander, deren Grünen-Fraktion den Antrag auf Schutzstreifen eingereicht hatte. Natürlich garantiere so ein Schutzstreifen, der durch eine unterbrochene Linie und Radsymbolen auf der Fahrbahn gekennzeichnet sei, keine absolute Sicherheit, aber: „Diese Schutzstreifen machen Radfahrer für die Autofahrer sichtbarer“. Und sorgen so für erhöhte Aufmerksamkeit der motorisierten Verkehrsteilnehmer. Zudem sei in der STVO vorgeschrieben, dass Autofahrer beim Vorbeifahren einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu einem Radfahrer einhalten müssten. Dies seien alles Vorschriften, die man nach Ausweisung der Schutzstreifen unbedingt seitens der Gemeindeverwaltung noch einmal an die Bevölkerung und vor allem auch an die Schüler herausgeben müsste.

Parkende Autos

Überhaupt nicht dieser Meinung waren die CSU-Gemeinderäte Georg Stadler und Edgar Maginot. „Wenn dort Autos parken, dann beruhigt das den Verkehr“, ist Stadler nach wie vor der Meinung, dass ein Parkverbot an der Lachener Straße die dort gefahrene Geschwindigkeit eher erhöhen würde und damit die Sicherheit der Radler weiter vermindert würde.

Schlechter Tag für Verkehrszählungen

Thomas Höring von den Freien Wählern glaubt sogar, dass deren Zahl, die der Zweiradfahrer nämlich, dort eher zu gering sei, um eine solche Maßnahme zu rechtfertigen. Er habe eine persönliche Verkehrszählung an drei Standorten unternommen. Auf der Lachener Straße habe er in einer Stunde gerade einmal vier Radler gezählt. Allerdings musste er einräumen, dass der Tag der Erhebung, ein Samstagvormittag, nicht sehr repräsentativ für eine verlässliche Zählung gewesen sei. Dennoch ist er weiterhin der Meinung, dass die Von-Eichendorff-Straße und der Seeweg die für Radler sichereren Wege seien.

Schlechter Zustand der Straßen

Petra Sander verwies auf den schlechten Zustand der angesprochenen Straßen und dass zum Beispiel in der Von-Eichendorff-Straße wegen Tempo 30 ein Radschutzstreifen gar nicht angeordnet werden dürfe. Michael Behrendt (UBV) fasste aus seiner Sicht zusammen: „Der jetzige Zustand der Lachener Straße ist für die Radfahrer, und damit auch für die Schüler, bei Weitem gefährlicher, als die Radschutzstreifen.“ Dem Argument, dass viele Autofahrer die Regel, auf Schutzstreifen nicht parken zu dürfen, gar nicht kennen, entgegnete Bürgermeister Herbert Kirsch: „Da werden wir mit konsequenten Kontrollen eindringlich drauf hinweisen.“

Mit 13:8 Stimmen beschlossen die Gemeinderäte die Anbringung von Radschutzstreifen zu beiden Seiten der Lachener Straße, von der Einmündung Neudießener/Bahnhofstraße bis zum Beginn des gemeinsamen Geh- und Radweges. Dabei wird kein zusätzliches Park- und Halteverbot beantragt.

