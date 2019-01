vor 20 Min.

Silvester: Maschinengewehr entpuppt sich als Schreckschusswaffe

In Landsberg herrscht kurz nach Mitternacht einige Aufregung rund um die Karolinenbrücke. Im alten Jahr werden noch zwei betrunkene Autofahrer erwischt. In Peiting und Schongau beginnt das neue Jahr mit Faustschlägen.

Offenbar ohne größere Zwischenfälle ging der Jahreswechsel im Landkreis Landsberg vonstatten. Allerdings sorgte gegen 0.30 Uhr in Landsberg kurzzeitig die Mitteilung, dass nahe der Karolinenbrücke mit einer vollautomatischen Waffe geschossen werde, für Aufregung.

Mehrere Streifen suchen vergeblich nach dem Schützen

Der Polizei wurde von Schüssen berichtet, die sich anhörten, als seien sie von einem Maschinengewehr oder Ähnlichem abgefeuert worden. Ein Mitteiler spielte den Beamten dazu auch ein Handyvideo vor, teilte die Polizei am Neujahrsmorgen mit. Zahlreiche eingesetzte Polizeistreifen suchten nach dem Schützen, konnten ihn jedoch nicht finden. Durch einen Fund vor einem Bekleidungsgeschäft in der Hubert-von-Herkomer-Straße klärte sich die Sache dann aber auf: Die Schüsse waren aus einer Schreckschusswaffe abgegeben worden. 39 entsprechende leere Hülsen wurden dort entdeckt. Die weiteren Einsätze der Landsberger Polizei beschränkten sich vorwiegend auf Ruhestörungen.

Eine fehlgeleitete Rakete mit Folgen

Die Schongauer Polizei wurde gegen Mitternacht auf den Peitinger Hauptplatz gerufen. Dort hatte sich an einer fehlgeleiteten Rakete eine gewalttätige Auseinandersetzung unter drei Männern entzündet. Auslöser war, dass ein 18-Jähriger eine Rakete starten wollte, die er in eine Flasche gesteckt hatte. Die Flasche fiel jedoch um, dadurch flog der Feuerwerkskörper schräg über den Platz und landete in einer Personengruppe. Zwei Männer im Alter von 50 und 26 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Sie stellten zunächst den Verursacher des misslungenen Raketenstarts zur Rede, anschließend versetzte der 50-Jährige diesem und einem weiteren 18-jährigen Peitinger einen Faustschlag ins Gesicht. Gegen die Beteiligten werden nun Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Körperverletzung eingeleitet, berichtet die Polizei.

Mann greift Buben und Mädchen an

In Schongau mussten ein zwölfjähriger Bub und ein 16-jähriges Mädchen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Sie waren kurz nach Mitternacht von einem bislang unbekannten Mann offenbar grundlos angegriffen worden. Dem Buben versetzte der Mann nach Mitteilung der Polizei einen Faustschlag ins Gesicht, dem Mädchen trat der Mann in den Bauch. Der Junge und das Mädchen waren in einer Gruppe von Gleichaltrigen auf dem Volksfestplatz nach Hause unterwegs. Der Bub erlitt eine Platzwunde an der Lippe, das Mädchen verspürte Schmerzen im Bauchbereich. Der Angreifer flüchtete, die Fahndung nach ihm blieb bislang ergebnislos. Er soll etwa 1,80 Meter groß und etwa 50 Jahre alt sein, er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, es könnte sich um einen Italiener oder Polen handeln.

Betrunkener Autofahrer versucht der Polizei zu entkommen

Bereits Stunden vor dem Jahreswechsel wurde in Ramsach gegen 17.45 Uhr ein angetrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wollte sich zunächst der polizeilichen Kontrolle entziehen, fuhr davon und nahm einem anderen Autofahrer die Vorfahrt, der nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte, berichtet die Polizei. Die Beamten trafen den geflüchteten Autofahrer kurze Zeit später bei ihm zuhause an. Sie stellten einen Alkoholwert von knapp einem Promille fest. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrt wurde dem Mann der Führerschein abgenommen, außerdem musste er zur Blutentnahme.

Alkoholisierte Frau fährt in Gartenzaun

Eine weitere Alkoholfahrt flog am Silvesterabend gegen 22.30 Uhr in Kaufering auf. Eine 29-jährige Autofahrerin fuhr in einen Gartenzaun, als sie vom Ahornring in die Kolpingstraße einbiegen wollte. Ihr Auto wurde unweit der Unfallstelle vor ihrer Wohnung gefunden. Außerdem stellte die Polizei fest, dass die Fahrerin einige Biere getrunken hatte und ihr Mann bei dem Unfall als Beifahrer leicht verletzt worden war. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 10000 Euro an.

Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Steingaden

War ein Feuerwerkskörper schuld daran, dass ein Haus in Urspring bei Steingaden in Brand geriet? Noch laufen die Untersuchungen der Polizei zu diesem Einsatz, an dem 95 Rettungskräfte beteiligt waren und 300.000 Euro Sachschaden entstand. Drei Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Gegen 3.02 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Oberland der Brand des Anwesens gemeldet: Ein Nachbar hatte laut Polizeibericht beobachtet, dass die Fassade des Hauses in Flammen steht. Das Feuer griff sehr schnell auf den Dachstuhl des Anwesens über. Da der Nachbar auch sofort den Hauseigentümer verständigte, konnten alle Personen, die sich im Haus befanden, ins Freie gelangen. Die 13 und 19 Jahre alten Söhne des Hauseigentümers sowie der aufmerksame Nachbar erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Brand ist nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich einer Mülltonne ausgebrochen. Zur genauen Ursache kann die Polizei im Augenblick jedoch noch nichts sagen, die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

