So informieren die Schulen im Kreis Landsberg zum Übertritt

Plus Realschulen und Gymnasien im Kreis Landsberg können wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt zum Übertritt informieren. Manche alternative Lösung überrascht.

Von Christian Mühlhause

Im Landkreis Landsberg gibt es aktuell 1006 Schüler in den vierten Klassen. Sie und ihre Eltern stehen vor der Frage, an welcher Schule es im kommenden Jahr weitergehen soll. Üblicherweise veranstalten die Bildungseinrichtungen Informationsabende. Das ist wegen der Corona-Pandemie aber nicht möglich. Das LT hat sich umgehört, wie die Schulen diese Herausforderung lösen. Dabei gibt es durchaus ungewöhnliche Ansätze.

Ein beliebter Weg, um Informationen zu transportieren, sind Videos und da steckt einiges an Zeit und Ideen drin. Bei der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf beispielsweise fährt zu Beginn erst mal der Traktor vor. „Wir sind eine Schule für Buben und das spricht sie an“, ist Schulleiter Günter Morhard überzeugt. Das Video sei bewusst so gestaltet worden, dass es Zehnjährige anspreche, sagt er: Unterhaltsam mit schnellen Sequenzen. „Viele Sendungen, die die Kinder schauen, funktionieren so. Die nüchternen Fakten haben wir für die Eltern in einer Powerpoint-Präsentation zusammengefasst.“ Als einzige Schule weisen die Schondorfer auf ihrer Homepage noch Infotage im Mai aus. „Das haben wir im Januar festgelegt und machen den Tag natürlich auch nur, wenn es das Pandemiegeschehen zulässt“, betont Morhard. Der Termin sei bewusst so gelegt worden, dass er kurz vor dem Anmeldeschluss stattfinden würde.

Zwei kurze Videos mit Rundgang durchs Gebäude und Stimmen von Schülern sind bei der Realschule Kaufering zu sehen. Zudem wurden auf der Internetseite zahlreiche Informationen für die Eltern bereitgestellt. Schulleiterin Annette Ring sagt, dass Eltern anrufen könnten, wenn sie Fragen haben. „Wir haben eine Beratungslehrerin für das Thema Übertritt. Zudem gibt es an den Grundschulen Formulare, auf denen Eltern ihre Fragen notieren können, die dann an die jeweilige weiterführende Schule übermittelt werden.“ Sie verweist darauf, dass es bereits im vergangenen Herbst an den Grundschulen Infoabende gegeben habe, bei denen grundsätzlich darüber informiert worden sei, wie der Übertritt ablaufe. Überlegt haben die Kauferinger auch, ob sie eine Videokonferenz anbieten sollen, haben sich aber dagegen entschieden. „Wir haben keinen Glasfaseranschluss. Weil wir uns unsicher waren, wie stabil das System läuft, haben wir es gelassen“, sagt Ring.

Genau diesen Weg ist die Johann-Winkelhofer-Realschule in Landsberg gegangen, informiert Schulleiter Herbert Woerlein. Er räumt aber auch ein, dass es ein bisschen „wie der Flug von Apollo 11 zum Mond“ gewesen sei, schließlich habe niemand Vorerfahrung mit solch einer großen virtuellen Konferenz gehabt. An drei Abenden wurde den Eltern zunächst 30 Minuten die Bildungseinrichtung vorgestellt, dann konnten diese noch mal eine halbe Stunde lang Fragen stellen.

Informationen zum katholischen Hintergrund der Liebfrauen Realschule

Gleich vier Videos hat die Liebfrauen Realschule in Dießen online gestellt. Eingegangen wird unter anderem auf die Bildungsinhalte, den katholischen Hintergrund der Schule und die Abläufe in der Ganztagsklasse. Allgemeine Fragen zum Übertritt werden hier bei Telefonsprechzeiten im Mai beantwortet. Konrektor Ruben Streicher sagt auf LT-Nachfrage, dass eine Voranmeldung bereits möglich sei.

Eine wichtige Rolle spielt der Glaube auch am Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien. Schulleiter Michael Häußinger spricht von schwierigen Rahmenbedingungen. „Wir haben Geld in die Hand genommen und in den Medien im Landkreis Landsberg und den angrenzenden Kreisen inseriert, um unsere Informationen nach außen zu tragen.“ Genutzt hat das Gymnasium zudem einen Livechat den laut Häußinger „durchgehend 250 Leute genutzt“ haben. Um die Videos auf der Homepage haben sich Schüler gekümmert. Ein Lehrer stand ihnen dabei zur Seite. „Wenn man ehrlich ist, sind die jungen Leute im Umgang mit den Möglichkeiten der Technik auch fitter. Sie kümmern sich bei uns auch in normalen Zeiten beispielsweise um die Homepage.“

Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien vergibt 96 Plätze. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Erstmals angeboten wird heuer in St. Ottilien möglicherweise Probeunterricht. Entscheiden werde sich das aber erst nach Ostern, sagt Michael Häußinger. Er beobachte „mit Sorge“, wie die Pandemie das Leistungsniveau beeinflusse. „Ich kenne zwei Fälle, in denen es in normalen Zeiten bei den Kindern locker gereicht hätte für die Aufnahme, aber jetzt eben nicht.“ Ob Probeunterricht angeboten werde, hänge letztlich von der Zahl der Anmeldungen ab, die noch bis zum heutigen Donnerstag möglich seien. Insgesamt werden 96 Plätze vergeben.

Gymnasien in Landsberg und Dießen sprechen sich ab

Abgesprochen haben sich das Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) und das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) aus Landsberg mit dem Ammersee-Gymnasium in Dießen über die Modalitäten. Informationsfilme, Präsentationen sowie Termine und Unterlagen zur Anmeldung stehen auf den jeweiligen Homepages. Julia Lindner, stellvertretende Schulleiterin des IKG, informiert auf Nachfrage, dass derzeit noch an einem Video gearbeitet werde, um den musischen Zweig genauer vorzustellen. Alle drei Gymnasien werden für Rückfragen Online-Fragestunden anbieten. Wann diese stattfinden, steht ab 12. April auf den Internetseiten.

Vom 10. bis 12. Mai können sich Schüler, die die nötigen Noten mitbringen, dann anmelden. Alle drei Gymnasien wollen zudem – sollte das die pandemische Lage zulassen – Präsenzveranstaltungen für ihre künftigen Schüler und deren Eltern organisieren. Alfred Lippl, Leiter des Ammersee-Gymnasiums, rechnet damit, dass die Einschreibung wie schon vergangenes Jahr wegen der Pandemie per Post erfolgen werde.

Probeunterricht findet Mitte Mai statt

An den staatlichen Realschulen und Gymnasien wird der Probeunterricht für Schüler, die zwar nicht den nötigen Notenschnitt haben, aber aufgenommen werden wollen, vom 18. bis 20. Mai stattfinden. Viertklässler, die ab September eine Mittelschule besuchen wollen, tun dies in der Bildungseinrichtung, zu dessen Schulverband die Gemeinde gehört, in der sie leben. Es gibt hier auch Kooperationen, beispielsweise zwischen Kaufering und Weil.

