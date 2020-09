vor 33 Min.

So war die Freibadsaison im Landkreis Landsberg

Plus Die Freibäder im Landkreis Landsberg werden winterfest gemacht. Die Saison war eine besondere. Von Corona-Auflagen, weniger Besuchern, der Zukunft des Inselbads und Gummi-Enten.

Von Thomas Wunder

Diese Freibadsaison war in vielerlei Hinsicht eine besondere: coronabedingt ein verspäteter Start, danach planschen, schwimmen und springen unter Corona-Auflagen und zum Schluss ein verlängertes Badevergnügen bis Mitte September. Jetzt werden die Becken winterfest gemacht. Die Schwimmmeister und ihre Mitarbeiter tauschen die Sommerklamotten gegen wärmere Arbeitskleidung. Zeit, Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. Denn im nächsten Sommer wird es Veränderungen geben und im Inselbad in Landsberg startet die letzte Saison vor der Sanierung.

„Wir wünschen uns eine normale Saison“, sagt Gerald Nübel, der Technische Vorstand der Stadtwerke, die das Inselbad in Landsberg betreiben, mit Blick auf 2021. Seine Bilanz der Freibadsaison 2020 fällt zweigeteilt aus. Es sei ein schwieriger Start gewesen, aber gerade die Verlängerung bis Mitte September sei bei den Besuchern gut angekommen. Dennoch rechnet Nübel mit einem deutlichen Besucherrückgang. Im vergangenen Jahr hatten rund 86.000 Personen das Inselbad besucht, heuer werden es wohl nur zwischen 50.000 und 60.000 gewesen sein. Coronabedingt begann die Saison bekanntlich wesentlich später, zudem durften aufgrund der Auflagen viel weniger Gäste ins Bad.

Das Babybecken im Landsberger Inselbad wird demnächst winterfest gemacht. Bild: Julian Leitenstorfer

Und 2021? Sollte es auch im nächsten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie Auflagen geben, will man im Inselbad Lehren aus der zurückliegenden Saison ziehen, sagt Gerald Nübel. Man wolle zwar weiter an der Online-Registrierung festhalten, die Abwicklung an der Kasse im Bad soll aber optimiert werden. Gerade in diesem Bereich hatte es Beschwerden der Besucher gegeben. „An der Kasse soll es künftig eine Alternative zur Online-Registrierung geben“, sagt Nübel. Bislang hatten nur Senioren, die über keinen Internetanschluss verfügen, die Möglichkeit erhalten, an der Kasse eine Tageskarte zu kaufen. Künftig soll es Kontingente für Online-Tickets sowie für vor Ort zu erwerbende Eintrittskarten geben. Jahreskarten werden von Saisonbeginn an angeboten, sagt der Technische Vorstand der Stadtwerke. „Wir wollen uns auch mit dem Seniorenbeirat zusammensetzen und beraten, welche Lösungen wir für ältere Besucher finden können.“

Die Besuchsobergrenze hat sich bewährt

Bewährt habe sich die Besuchsobergrenze, die zuletzt bei 700 an Werktagen und 1000 an Sonn- und Feiertagen lag. In den Becken sei ausreichend Platz gewesen, was bei vielen Besuchern gut angekommen sei. Dass die Gästezahl nicht erhöht wurde, habe auch mit der Arbeit der Reinigungskräfte zu tun gehabt. Die seien aufgrund der Corona-Bestimmungen an ihre Grenzen gestoßen.

Die Saison 2021 könnte im Inselbad die letzte vor der großen Sanierung sein. Die Angebotsphase für die europaweite Ausschreibung für den Generalplaner endet Ende Oktober. Dann kann laut Nübel mit der eigentlichen Planung begonnen werden. Er geht davon aus, dass die Sanierung im Jahr 2022 erfolgen wird und rechnet mit Kosten zwischen sechs und zehn Millionen Euro. Nübel hofft, dass ein Drittel davon über Fördergelder finanziert werden kann. Wie berichtet, soll das Bad in seinen Funktionen erhalten bleiben. Die Becken würden lediglich eine Hülle aus Edelstahl erhalten. Veränderungen seien im Gebäude geplant. Sie würden vor allem die Aufteilung der Räume betreffen.

Auch die Freibäder des Landkreises in Kaufering und Thaining werden jetzt winterfest gemacht, während im Lechtalbad in Kaufering Hallenbad und Sauna bereits geöffnet haben. Draußen wird nun unter anderem das Wasser abgelassen, die Becken werden frostsicher gemacht und die Filter gereinigt, wie Bäderleiter Thomas Zeck sagt. Im Vergleich zur Freibadsaison 2019 rechnet er heuer mit Einbußen von bis zu 50 Prozent – trotz Hochsommer-Herbst.

Sollte die Saison nächstes Jahr wieder unter Corona-Auflagen stattfinden müssen, sieht Zeck die Warmfreibäder des Landkreises gut gerüstet. „Wir haben jetzt die Erfahrungswerte.“ Das Konzept, Eintrittskarten an der Kasse vor Ort zu kaufen und die aktuellen Besucherzahlen online zu veröffentlichen, habe sich bewährt. „Das war vor allem für unsere älteren Gäste gut.“ Nichtsdestotrotz wolle man auch prüfen, ob im nächsten Jahr Online-Tickets angeboten werden können.

In Prittriching fällt zum Schluss die Heizung aus

Mitte Juni startete im Prittrichinger Freibad in die Badesaison. Gerne hätten die „Burchinger“ ihr Bad bis 13. September geöffnet, aber wenige Tage vorher beendete ein Defekt in der Heizung das Badevergnügen. „Wir müssen jetzt sehen, wie groß der Schaden ist“, sagt Bürgermeister Alexander Ditsch. Das Grundgerüst der Heizungsanlage sei 54 Jahre alt und immer wieder erweitert und repariert worden. Auch ins Freibad nach Prittriching seien heuer deutlich weniger Besucher gekommen. Die Besuchobergrenze sei ganz einfach kontrolliert worden. Jeder Gast erhielt eine kleine Gummiente.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen