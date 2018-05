vor 25 Min.

Suchhund spürt vermisste Seniorin auf

Das gibt eine Extraportion Leckerlies für den vierbeinigen Retter. Eine Vermisstensuche bei Greifenberg nimmt ein gutes Ende.

Von Dominic Wimmer

Ein gutes Ende hat eine Vermisstensuche am Donnerstagabend in Greifenberg genommen. Gegen 18.30 Uhr wurde bei der Polizei Dießen gemeldet, dass eine 87-jährige Frau aus dem Kreisseniorenheim in Greifenberg abgängig ist. Die Frau war von einem Spaziergang mit Rollator nicht wieder zurückgekehrt. Daraufhin liefen aufwändige Suchmaßnahmen mit Unterstützungskräften an – auch ein Polizeihubschraubern war im Einsatz. Nachdem diese Suchmaßnahmen erfolglos blieben, wurden Hundestaffeln verschiedener Organisationen angefordert. Insgesamt waren 21 Hunde im Einsatz.

Letztendlich konnte einer der Mantrailer die 87-Jährige mit leichten Unterkühlungen gegen 2.50 Uhr zwischen dem Sportplatz und dem Bahngleis in unwegsamem Gelände aufspüren. Die Senioren kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

