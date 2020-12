vor 17 Min.

Tierischer Unfall auf A96 bei Landsberg: Kalb fällt aus Anhänger

Auf der Abfahrt der A96 zum großen Kreisverkehr in Landsberg fällt ein Kalb aus einem Anhänger. Wie sich das Tier befreien konnte.

Tierischer Unfall auf der A96 bei Landsberg: Wie die Polizei mitteilt, ist sie am Samstag, gegen 17 Uhr, von einem Autofahrer darüber informiert worden, dass ein Kalb aus einem Anhänger gefallen sei. Der Vorfall ereignete sich bei der Abfahrt zum großen Kreisverkehrin Landsberg. Dabei habe der Autofahrer beobachtet, wie das Kalb aus dem vor ihm fahrenden Gespann fiel und leicht verletzt an der Straße stand.

Der Zeuge des Vorfalls sichert die Unfallstelle ab

Der Pkw-Fahrer sicherte den „Unglücksort“ ab, so die Polizei weiter, ein verständigter Landwirt aus Erpfting nahm das Kalb anschließend in seine Obhut. Jedoch bemerkte der Eigentümer, ein Landwirt aus Schwangau, den Verlust seines Kalbes und somit konnte dieser sein Tier in Erpfting wieder in Empfang nehmen.

Das Tier trat offensichtlich gegen eine Türe des Anhängers, wodurch die Verriegelung gelöst wurde. (lt)

