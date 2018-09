vor 56 Min.

Unfallserie: Seniorin fährt über Kreisverkehr und gegen Hauswand

Die 72-Jährige zieht sich in Prittriching mehrere Prellungen zu. Sie hatte gesundheitliche Probleme.

Von Thomas Wunder

Ein total beschädigtes Auto, Schaden an Bäumen, einem Kreisverkehr, einem Acker und einer Hauswand, das ist die Bilanz einer Unfallserie, die eine 72-Jährige aus Scheuring in Prittriching verursacht hat. Nach Angaben des zum Unfall hinzugezogenen Arztes, hatte die Frau gesundheitliche Probleme. Er führt die Unfallserie auf deren Unterzucker zurück.

Totalschaden am Auto

Nach Angaben der Polizei entstand an dem Wagen der Seniorin ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Bei ihrer Unfallfahrt überfuhr die Frau unter anderem den Kreisverkehr zur Eglinger Straße und lenkte im Anschluss in einen Acker. In einer Rechtskurve am Ortsausgang fuhr sie laut Polizei geradeaus zwischen einen Baum und eine Gartenzaunsäule, vorbei an einem Baum und prallte im Anschluss gegen eine Hauswand.

Bei der Fahrt zog sichdie 72-Jährige einige Prellungen zu, weswegen sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zudem lief bei der letzten Kollision an der Hauswand das Motoröl des Autos aus. Deswegen musste das betroffene Erdreich teilweise abgetragen werden.

