Von der heilenden Kraft der Musik

Film und Gespräch mit Nachfahren der DP-Orchestermitglieder

Von Silke Feltes

Wie repariert man eine Seele? Die Frage taucht in dem Film „Creating Harmony“ auf, einer Geschichte über das jüdische „Displaced-Persons“-Orchester in St. Ottilien. Eine merkwürdig technische Frage für ein hochemotionales, von Traumata und Trauer besetztes Thema. Eigentlich geht es nicht um eine Seele, sondern um abertausende. Um all jene, die die entwürdigende und menschenverachtende Nazidiktatur überlebt hatten. Die sich nach der Befreiung oft genug ohne Familie und ohne Heimat wiederfanden. Die alles verloren hatten und die am liebsten so schnell und so weit weg wie möglich aus dem Land der Täter fliehen wollten. „Eretz Isreal“, das Land Israel, war für die meisten der Sehnsuchtsort. Nur gab es dieses Land nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch nicht. Erst 1948 wurde der Staat Israel gegründet und erst dann konnten Hunderttausende ausreisen.

Bis dahin lebten die meisten Überlebenden in sogenannten „Displaced Persons“-Lagern, beispielsweise in der Saarburgkaserne in Landsberg. „Displaced Person“ oder DP ist ein englischer Fachbegriff, in etwa vergleichbar mit „Vertriebene“ oder „Heimatlose“. Die Journalistin Karla Schönebeck weiß zu berichten, dass nach dem Krieg die DPs hier in der Gegend auch gerne „deplatzierte“ oder „dubiose“ Personen geschimpft wurden.

Schönebeck hat gemeinsam mit Wolfgang Hauck von „dieKunstBauStelle“ Landsberg die Jüdisch-Deutsche Festwoche initiiert, zu dessen Auftakt im Filmforum der Film „Creating Harmony“ des amerikanischen Filmemachers John Michalczyk lief. Vor über 15 Jahren gedreht, wurde der Film in Landsberg nun erstmalig mit deutschen Untertiteln gezeigt. Musiker rund um die Familie Durmashkin stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Es ist der Verdienst von Wolfgang Hauck und vielen Sponsoren, dass einige der Nachkommen der damaligen Orchestermitglieder für diese Festwoche eingeflogen werden konnten. So erzählten Sonia Beker (Tochter des Violinisten Max Beker und der Pianistin Fania Durmashkin) sowie Rita Lerner (Tochter der Sängerin Henia Durmashkin) von den Erinnerungen ihrer Eltern. Der Bruder von Henia und Fania, Wolf Durmashkin, ein „musikalisches Wunderkind“, wurde bei einer Massenexekution ermordet. Ihm zu Ehren findet diese Festwoche mit der Neugründung des international ausgeschrieben „Wolf Durmashkin Composition Award“ statt.

Musik, so ist die Kernaussage des Films, kann heilen. Musik bedeutet „spiritual resistance“, also eine Art innere, geistige Haltung gegen die Grausamkeiten der Nazis. Musik repräsentiert, so sagt ein Zeitzeuge im Film, „Leben, Hoffnung und Frieden“, auch wenn die Musiker oft von den Nazis missbraucht wurden, etwa um bei Hinrichtungen das Schreien zu übertönen.

Alles begann mit dem „Liberation Concert“ im Mai 1945 im zum Militärkrankenhaus umfunktionierten Kloster St. Ottilien. Nach und nach kamen aus den befreiten KZs viele frühere ausgebildete Orchestermusiker, so auch die Durmashkins, dazu. Auftritte in der gesamten amerikanischen Besatzungszone folgten. Das Orchester nannte sich „fun der Szeerit Hapleitah“, „der überlebende Rest“. Der Höhepunkt war das Konzert am 10. Mai 1948 im Landsberger Stadttheater. Der Dirigent: Leonard Bernstein, geboren in Amerika als Sohn ukrainisch-jüdischer Einwanderer. Dieser Auftritt war ihm eine Herzensangelegenheit. Er beschrieb dieses Ereignis mit den Worten: „Mein Herz hat geweint. Es war schön, durch Musik sich den Menschen zu nähern, die vorher nur Hass empfunden hatten.“ Vier Tage später wurde der Staat Israel gegründet.