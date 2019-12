Weihnachten in Landsberg: Geschenke auf den letzten Drücker

Plus An Heiligabend hat man in Landsberg noch viele Möglichkeiten etwas zu besorgen. Aber man muss sich beeilen. Wo noch enormer Andrang herrscht und wo kurz Durchschnaufen angesagt ist.

„Manche sind immer wieder überrascht, dass plötzlich Weihnachten ist.“ So formuliert es Metzger Georg Lechle. Tatsächlich verzeichnen einige Geschäfte am Heiligen Abend vormittags noch einen Riesenzulauf – entweder muss noch schnell ein Geschenk her, oder die letzte Zutat zum Weihnachtsmenü muss noch besorgt werden. Aber man muss sich beeilen, denn gegen Mittag schließen viele Geschäfte. Doch es gibt auch bis spät abends noch Einkaufsmöglichkeiten. Das hat eine stichprobenartige Umfrage des LT gezeigt.

Auch wenn der Weihnachtsbraten beim Metzger häufig vorbestellt wird – Kurzentschlossene am 24. Dezember kennt Metzgermeister Georg Lechle bestens. Ob er dann noch weiterhelfen kann, das hänge von den Wünschen ab. „Mit Geflügel wird es schwierig, aber fleischmäßig können wir oft noch helfen.“ In diesem Jahr sieht er dem Heiligen Abend etwas entspannter entgegen. „Am Montag wird von früh bis spät Vollgas sein“, vermutet er – am Dienstag dürfte es dann schon wieder etwas ruhiger sein. Bis 12 Uhr haben die Metzgereien Lechle in Reisch und Pürgen geöffnet, ab etwa 14.30 Uhr beginnt dann auch für die Mitarbeiter der Feiertag.

Es wird trotzdem mit Liebe gekauft

Hoch her geht es am 24. auch bei den Juwelieren. „Insgesamt sind es mehr Herren, die noch an Heiligabend kommen“, sagt Christine Spring von Juwelier Heidelberg in Landsberg. Dabei wüssten viele schon genau, was sie brauchen, die Unentschlossenen würden ausführlich beraten. „Auch wenn es am letzten Tag ist, man merkt, dass mit Liebe gekauft wird“, sagt Spring. Dabei nimmt man sich die nötige Zeit gerne, auch wenn „viele Leute im Geschäft sind. Viele schaffen es aus beruflichen Grünen einfach nicht früher, ein Geschenk zu besorgen“. Bis 14 Uhr besteht bei Juwelier Heidelberg die Chance, noch einen Ring, eine Kette, eine Uhr oder Ähnliches zu besorgen, um es rechtzeitig unter den Christbaum zu legen.

Eine Stunde früher, um 13 Uhr, fällt die Tür beim Buchladen Hansa ins Schloss. Auch wenn Bücher mit zu den beliebten Last-Minute-Geschenken zählen, der Stress am Heiligen Abend halte sich in Grenzen, sagt Ingrid Asam von der Buchhandlung Asam in Landsberg. „Die Herren sind in der Überzahl, aber es herrscht eine sehr nette Atmosphäre“, schildert sie ihre bisherige Erfahrung. Bis 12 Uhr herrsche zwar viel Betrieb, dann nehme der Zulauf langsam ab. „Aber es ist doch toll, wenn jemand noch Bücher kauft“, sagt Ingrid Asam.

Nach den Feiertagen beginnt das Umtauschen

Eher ein Durchschnaufen verschafft der Heilige Abend den Mitarbeitern im Derpart Reisebüro Landsberg. Sowohl im Ticketservice als auch der Reiseabteilung seien die Tage zuvor und danach bedeutend stressiger. „Es kommt schon mal vor, dass jemand noch ein Notfallgeschenk besorgt“, sagt Simone Tinkl, Teamleiterin im Ticketservice. „Mehr los ist aber ab dem 27. Dezember, wenn es Geschenke doppelt gegeben hat oder Gutscheine eingetauscht werden.“ Das bestätigt auch ihre Kollegin Jessica Holzner von der Reiseabteilung. „Über die Feiertage hatte man Zeit, Pläne zu schmieden“, weiß sie aus Erfahrung – und dann ginge es richtig rund.

Gut zu tun haben in der Regel auch die Lebensmittelgeschäfte, die sich an den gesetzlichen Ladenschluss um 14 Uhr halten müssen. Wem danach erst noch einfällt, was er vergessen hat, muss dennoch nicht verzweifeln: Tankstellen dürfen länger geöffnet haben. Für die Kunden sicher ein Plus, für die Betreiber nicht immer so. „Es gab auch schon Weihnachten, da sind wir um zwölf Uhr nachts aus dem Geschäft“, sagt Hans-Joachim Butschkau von der Agip-Tankstelle in Landsberg.

Die Tankstelle als letzte Rettung

Auch wenn die meisten wirklich zum Tanken kämen, so sei der angegliederte Shop für den einen oder anderen die Rettung. „Da werden schon auch Getränke oder Eiswürfel gekauft“, sagt Butschkau. „Eben alles, was vergessen wurde.“

Großer Andrang herrscht am Heiligen Abend aber nicht nur in den Geschäften – auch bei den Hardy’s-Studios im Landkreis wird einiges los sein. Allerdings nicht sportlich: „Wir treffen uns immer zum traditionellen Weißwurstfrühstück“, sagt Trainer Jonas Heidrich von Hardy’s in Greifenberg. Mit 400 Mitgliedern und mehr rechne man in diesem Jahr, die statt Hanteln dann Würste und Brezen stemmen. „Über die Feiertage ist bei uns nicht ganz so viel los. Das beginnt dann aber wieder vermehrt im Januar, wenn die guten Vorsätze umgesetzt werden“, sagt Heidrich.