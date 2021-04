vor 17 Min.

Wird das Radfahren in Landsberg sicherer?

Wer mit dem Fahrrad auf der Neuen Bergstraße in Landsberg unterwegs ist, muss sich die Fahrbahn mit den Autos teilen.

Plus Die Deutschen sollen häufiger aufs Rad steigen. Was viele Bürger in Landsberg davon abhält, zeigt eine Umfrage des ADFC. Ein neues Konzept soll die Situation verbessern.

Von Thomas Wunder

Die Deutschen sollen mehr mit dem Fahrrad fahren. Das ist das Ziel des nationalen Radverkehrsplans, den Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) am Dienstag beim nationalen Radverkehrskongress vorgestellt hat. Über die Frage, wie man die Landsberger dazu bringt, häufiger aufs Fahrrad zu steigen, haben sich Stadträte, Verwaltung und Planer schon oft den Kopf zerbrochen. Ein weiteres Konzept soll am Mittwochabend im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt werden. Worin sich in Landsberg alle einig sind: Nur wer direkt und sicher zum Ziel kommt, der tauscht das Auto gegen das Fahrrad. Und das ist noch immer nicht der Fall. Das belegt der aktuelle Fahrradklima-Test des ADFC.

Themen folgen