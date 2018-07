10:00 Uhr

Wollte der Landsberger OB, dass Kapitän Reisch auf den Ehrenring verzichtet?

ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser wirft Mathias Neuner "ungeheuerliches Verhalten" im Umgang mit dem "Lifeline"-Kapitän vor. Der Seenotretter steht seit heute wieder vor Gericht.

Von Gerald Modlinger

Hat Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch bewegen wollen, auf eine eventuelle Verleihung des Landsberger Ehrenrings zu verzichten? Eine solche Auszeichnung hatte ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser beantragt (LT berichtete). Meiser berichtete nun, dass Neuner sich in Sachen Ehrenring an Reisch gewandt habe. Als Begründung habe er dem Seenotretter gegenüber angeführt, die Entscheidung über die Verleihung des Ehrenringes an ihn würde den Stadtrat spalten. Dieses habe Reisch am Samstag bei einem Interview vor laufender Kamera im Beisein von Stadtrat Franz Daschner (UBV) mitgeteilt und ihm, Meiser, telefonisch bestätigt.

In einem Brief an den Oberbürgermeister schreibt Meiser: „Bei allem Respekt, ich empfinde es als eine Ungeheuerlichkeit, dass Sie Herrn Reisch dazu bewegen wollten, auf die Verleihung des Ehrenringes zu verzichten. Es stand Ihnen nicht zu, mit Herrn Reisch diesbezüglich in Kontakt zu treten.“

Mathias Neuner kündigt eine schriftliche Antwort an

Er habe es Neuner nachgesehen, so der ÖDP-Stadtrat weiter, dass er ihn dazu bewegen habe, seinen Antrag auf Verleihung des Ehrenringes an Herrn Reisch zurückzuziehen. „Ihr neuerlicher Versuch allerdings, die Ehrung von Herrn Reisch zu verhindern, indem Sie den zur Ehrung Vorgeschlagenen zum Verzicht bewegen wollten, geht entschieden zu weit und sucht in der Landsberger Ehrungshistorie wohl seinesgleichen.“

Vor dem Hintergrund eines solchen Vorgehens erscheine es ihm nun undenkbar, dass der Oberbürgermeister eine würdevolle Verleihung des Ehrenringes an Reisch persönlich vornehmen könne, sofern die Verleihung vom Stadtrat beschlossen wird.

Oberbürgermeister Neuner kündigte am Montagmorgen eine schriftliche Antwort an Meiser an. Diese werde bis zum späten Vormittag vorliegen.

Claus-Peter Reisch ist derweil nach Malta zurückgekehrt, wo heute wieder ein Gerichtstermin stattfindet. (Prozess gegen "Lifeline"-Kapitän auf Malta geht weiter.)

