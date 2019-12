vor 48 Min.

Zeigt die Polizei mehr Präsenz auf dem Landsberger Christkindlmarkt?

Plus Nach der tödlichen Attacke in Augsburg: Wie die Polizei die Sicherheitslage rund um den Landsberger Christkindlmarkt beurteilt.

Von Gerald Modlinger

Mit mehr Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten will der bayerische Innenminister Joachim Herrmann auf die tödliche Gewalttat am Augsburger Königsplatz reagieren. Dort war am Freitagabend ein 49-jähriger Mann durch einen Schlag gegen den Kopf getötet worden. Er hatte zuvor den Christkindlesmarkt besucht. Was bedeutet Herrmanns Ankündigung für den Landsberger Christkindlmarkt?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

„Bis jetzt war es absolut friedlich am Christkindlmarkt“, betont der stellvertretende Leiter der Landsberger Polizeiinspektion, Frank Brosch. Von Körperverletzungen im Umfeld des Markts sei ihm nichts bekannt. „Wir werden das so weiterführen wie bisher. Es gibt keine Veranlassung, die Polizeipräsenz weiter zu erhöhen. Wir sind vor Ort.“ Die Beamten der Landsberger Inspektion werden bei Bedarf von Kräften des Einsatzzugs Fürstenfeldbruck verstärkt – zum Beispiel an Tagen mit sehr hohem Besucheraufkommen. Details nennt Brosch aus polizeitaktischen Gründen nicht. Es sei auch nicht möglich, flächendeckend auf Christkindlmärkten, die im ganzen Landkreis abgehalten werden, präsent zu sein. Auch um die Sicherheit im Verkehr geht es Insgesamt hatte es von der Polizei schon vor Beginn des Christkindlmarkts in Landsberg geheißen, es handle sich dabei um keine Hoch-Risiko-Veranstaltung. In der Adventszeit gehe es zudem nicht nur um die Christkindlmärkte, sondern auch um die Sicherheit im Verkehr – auch im Hinblick auf den Genuss von Glühwein und anderen alkoholischen Getränken und anschließenden Autofahrten, erklärt Brosch. Auch wenn der Christkindlmarkt in Landsberg bislang friedlich verlaufen ist: Ein gewisses Risiko, dass einmal etwas passiert, sei vorhanden. Das liege einfach an den Faktoren Alkohol und dass bei solchen Veranstaltungen viele Menschen zusammenkommen, erklärt Brosch. Zwischen Zivilcourage und Selbstschutz Und muss man sich in Landsberg auch vor aggressiven Gruppen junger Männer auf der Straße fürchten? Dazu kann Brosch wenig sagen. Allgemein könne man aber festhalten, dass Gruppendynamik, Alkohol und ethnische Hintergründe „enthemmende Faktoren“ sein könnten. Brosch räumt auch ein, dass sich Passanten manchmal in einem Spannungsfeld zwischen Zivilcourage und Selbstschutz bewegen. Eine Zusammenfassung zu der tödlichen Gewalttat in Augsburg finden Sie hier: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur tödlichen Attacke am Königsplatz

Themen folgen